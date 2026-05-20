Владелец «Кэвз» Гилберт о поражении при «+22»: «Худшее, что может случиться, но эта команда не раз доказывала, что способна вернуться более сильной»
Владелец «Кливленда» отреагировал на провал в первом матче финала конференции.
Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт обратился к поклонникам клуба после первого матча серии с «Нью-Йорком» (104:115 ОТ, 0-1), в котором команда упустила «+22» в четвертой четверти.
«Случилось худшее из того, что может случиться. Трудно найти что-то позитивное и оправдать упущенную победу в матче, в котором ведешь в 22 очка в четвертой четверти – на выезде в финале Восточной конференции. И все же это всего лишь одна игра, и эта команда не раз доказывала, что способна вернуться еще более сильной.
Давайте дождемся четверга, когда мы проведем второй матч, и скоро все это останется лишь далеким воспоминанием», – поделился Гилберт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ClutchPoints
