Владелец «Кэвз» Гилберт о поражении при «+22»: «Худшее, что может случиться, но эта команда не раз доказывала, что способна вернуться более сильной»

Владелец «Кливленда» отреагировал на провал в первом матче финала конференции.

Владелец «Кливленда » Дэн Гилберт обратился к поклонникам клуба после первого матча серии с «Нью-Йорком » (104:115 ОТ, 0-1), в котором команда упустила «+22» в четвертой четверти.

«Случилось худшее из того, что может случиться. Трудно найти что-то позитивное и оправдать упущенную победу в матче, в котором ведешь в 22 очка в четвертой четверти – на выезде в финале Восточной конференции. И все же это всего лишь одна игра, и эта команда не раз доказывала, что способна вернуться еще более сильной.

Давайте дождемся четверга, когда мы проведем второй матч, и скоро все это останется лишь далеким воспоминанием», – поделился Гилберт.