«Орландо» может рассмотреть вариант с назначением Джейсона Кидда (Стейн)
Кидд может быстро найти новую команду после увольнения из «Мэверикс».
Ведущий поиски нового главного тренера «Орландо» может рассмотреть вариант с назначением уволенного из «Далласа» Джейсона Кидда.
Как пишет инсайдер Марк Стейн, «Мэджик» проявляли интерес к Кидду в 2021 году, когда тот возглавил «Мэверикс».
Также отмечается, что клуб из Флориды заинтересован в назначении опытного специалиста.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Марка Стейна
