0

«Уизардс» намерены начать следующий сезон с Энтони Дэвисом в составе

Стал известен план «Вашингтона» в отношении Дэвиса.

«Уизардс» планируют сохранить Энтони Дэвиса и начать новый сезон со звездным «большим» в составе.

Как пишет обозреватель Heavy Шон Дэвени, «Вашингтон» рассчитывает на то, что Дэвис решит проблемы со здоровьем, проведет продуктивный сезон и тогда клуб сможет рассмотреть разные варианты перед дедлайном-2027.

33-летний Дэвис перешел в «Уизардс» в феврале этого года в рамках обмена с «Мэверикс» с участием семи игроков. Столичная команда находится в процессе перестройки состава и будет выбирать под 1-м номером на драфте-2026.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Heavy
logoНБА
logoВашингтон
logoЭнтони Дэвис

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Это как Бог даст и физиотерапевты)
В любом случае , будет интересно посмотреть Вашик - Дэвис ( пока здоров 🙈) , Янг , и может все-таки Дибанцу затащат к себе.
Как будто у них дофига вариантов..
Ответender
Как будто у них дофига вариантов..
Варианта два: начать сезон с Дэвисом в составе или начать сезон без Дэвиса в составе. Формально есть ещё вариант не начинать сезон, но лига вряд ли одобрит это решение, да ещё за такой короткий срок, который остался.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Индиана» пошла на неоправданный риск, «Бруклин» сливал зря. Кто победил, а кто проиграл в лотерее драфта НБА
15 мая, 12:20
Эй Джей Дибанца: «Смогу вписаться в «Вашингтон» и играть в быстром темпе»
14 мая, 16:24
Энтони Дэвис после получения «Вашингтоном» первого пика: «😂😂😂»
11 мая, 07:02
Крис Хэйнс об Энтони Дэвисе: «Есть высокая вероятность, что к началу следующего сезона он может оказаться в другом клубе»
1 мая, 07:26
Рекомендуем
Главные новости
Джей Уильямс: «Хочу, чтобы игру уважали, не вижу этого со стороны «Тандер». Когда они падают при каждом броске в концовке, это выматывает»
15 минут назад
Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю
25 минут назадВидео
Андрей Воронцевич: «Самое главное, чтобы Джонни Джузэнг не зазнавался, его очки – это работа всей команды»
50 минут назад
«Оклахома» набирает на 0,28 очка в среднем больше во владениях со сдваиваниями «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере
сегодня, 15:45Фото
Билл Симмонс: «Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в последней игре»
сегодня, 15:32
Эли Окобо стал MVP чемпионата Франции-2025/26
сегодня, 15:16
Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» играет с «Фенербахче», «Валенсия» встретится с «Реалом»
сегодня, 15:06
Джерри Стэкхауз пройдет собеседование на должность главного тренера «Портленда»
сегодня, 15:05
«Олимпиакос» – фаворит «Финала четырех» Евролиги по мнению прошлых и нынешних игроков
сегодня, 14:58
«Скучаешь по такой атмосфере, в США не так». Алперен Шенгюн прилетел в Афины на «Финал четырех» Евролиги
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Шаров об аварии: «Спали в дороге, проснулись от удара. Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя»
сегодня, 14:12
Дарюс Сонгайла пострадал из-за нападения владельца агрессивной собаки, у главного тренера «Шяуляя» рассечение после удара цепью по лицу
сегодня, 13:58
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Тренто» примет «Виртус», «Дертона» – «Венецию» в третьих играх серий
сегодня, 12:50
Жан Монтеро: «Теперь все знают нас, так что фактор неожиданности уже не дает «Валенсии» такого преимущества»
сегодня, 11:27
Михаил Ведищев покинул «Енисей», за который он выступал на правах аренды
сегодня, 11:03Фото
Деандре Эйтон, Руди Гобер и Андре Драммонд – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
сегодня, 09:35Видео
Реверс-данк Эвана Мобли и блок-шот Митчелла Робинсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:22Видео
Матч имени Вембаньямы, старт финала Востока и что ждет «Детройт» – обсуждаем в новом подкасте Игоря Сошникова
сегодня, 07:11ВидеоСпортс"
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 27 очков Брукса помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию» и выйти в следующий раунд, «Триест» проиграл «Брешии»
вчера, 21:02
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» и прошел в финал, «Дубай» победил «Будучность» в первой игре
вчера, 20:12
Рекомендуем