«Уизардс» намерены начать следующий сезон с Энтони Дэвисом в составе

Стал известен план «Вашингтона» в отношении Дэвиса.

«Уизардс» планируют сохранить Энтони Дэвиса и начать новый сезон со звездным «большим» в составе.

Как пишет обозреватель Heavy Шон Дэвени, «Вашингтон » рассчитывает на то, что Дэвис решит проблемы со здоровьем, проведет продуктивный сезон и тогда клуб сможет рассмотреть разные варианты перед дедлайном-2027.

33-летний Дэвис перешел в «Уизардс» в феврале этого года в рамках обмена с «Мэверикс» с участием семи игроков. Столичная команда находится в процессе перестройки состава и будет выбирать под 1-м номером на драфте-2026.