Андрей Ведищев о награде «Лучшему молодому игроку» Лиги ВТБ: «Приятно, что игроки «Локо» уже пятый год подряд становятся лучшими в этой номинации»

Андрей Ведищев похвалил Всеволода Ищенко.

Защитник Всеволод Ищенко взял награду «Лучшему молодому игроку» Лиги ВТБ сезона-2025/26. До него звание по два раза доставалось центровым «Локомотива-Кубань» – Кириллу Елатонцеву и Андрею Мартюку.

«Очень рад за Севу! Он – талантливый спортсмен, но талант ничего не значит без трудолюбия и самоотдачи. Чтобы был результат необходим характер, ведь только с ним игрок может проявить себя на площадке в полной мере. У Севы есть все эти качества!

Особенно приятно, что игроки «Локо» уже пятый год подряд становятся лучшими в этой номинации. Это плоды совместной работы нашей клубной Академии и региональной СШОР по баскетболу.

Уверен, эта награда станет отличной мотивацией для Севы продолжать прогрессировать и доказывать, что он лучший молодой игрок сезона, а также поможет нам добиться поставленных задач в оставшихся матчах плей-офф», – прокомментировал этот результат президент «Локо» Андрей Ведищев.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Андрея Ведищева
