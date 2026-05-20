«Взял титул раньше «Сиксерс». Команда Бена Симмонса выиграла турнир по спортивному рыболовству
Бен Симмонс одержал победу в турнире.
Баскетбольная карьера 1-го номера драфта-2016 Бена Симмонса, отыгравшего лучшие первые годы своей карьеры в «Филадельфии», пока на паузе, но атлет добился успеха в другой спортивной области.
Симмонс стал совладельцем команды по спортивному рыболовству в прошлом году. На днях «Сэйлс» из Южной Флориды выиграли турнир SFC Walker’s Cay Open Championship.
Фанатское сообщество Sixers Nation отреагировало на новость печальным сообщением: «Симмонс взял титул раньше «Сиксерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Sport Fishing Championship (SFC)
Хотя Беня был способен на большее, жаль.
Или на 8 голубых марлинов?