«Взял титул раньше «Сиксерс». Команда Бена Симмонса выиграла турнир по спортивному рыболовству

Бен Симмонс одержал победу в турнире.

Баскетбольная карьера 1-го номера драфта-2016 Бена Симмонса, отыгравшего лучшие первые годы своей карьеры в «Филадельфии», пока на паузе, но атлет добился успеха в другой спортивной области.

Симмонс стал совладельцем команды по спортивному рыболовству в прошлом году. На днях «Сэйлс» из Южной Флориды выиграли турнир SFC Walker’s Cay Open Championship.

Фанатское сообщество Sixers Nation отреагировало на новость печальным сообщением: «Симмонс взял титул раньше «Сиксерс».