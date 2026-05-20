Кенни Эткинсон: «Джеймс Харден – один из лучших в нашей обороне в этом плей-офф. Верю в него»

Кенни Эткинсон прокомментировал защиту в первом матче финала Востока.

Главный тренер «Никс» Майк Браун заявил, что его команда выцеливает разыгрывающего Джеймса Хардена в оборонительных порядках «Кливленда». Кенни Эткинсона спросили, не думал ли он посадить Хардена на скамейку во время провальной концовки проигранного матча (104:115).

«Нет. Он один из лучших в нашей обороне в этом плей-офф. Верю в него. Умный, быстрые руки. Даже мысли такой не было», – заявил главный тренер «Кавальерс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майкла Скотто
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
это что прикол такой?) Брансон подряд 11 очков через Хардена набрал во время рывка в четвертой четверти. Просто на первом шаге убирал его и кидал флоутеры. А потом просто в лоб треху. И потом все последующие атаки его выцеливали в защите. Ладно если бы Харден в атака тащил бы, а так вообще толку от него не было. Поменяли бы его на Струсса, а в атаке бы разводил бы Митчел и кажется шансов больше было. При первом приближении полностью тренерское поражение
ОтветInsamo217
Так и было в 7 игре с Детройтом. Это жесть была.
ОтветInsamo217
Так понятно же, что это поддержка тренера и мотивация. Просто неужели Харден такой неуверенный тип, что ему нужна такая явная фальшивая поддержка. Неужели Борода такой неадекват, что сам не скажет тренеру- давай я присяду, вытаскивай защитную пятёрку (Струсс/Эллис, Уйэд, Мобли, Аллен, ну и Митчелла на атаку), дядька то уже с сединой в бороде- тем более, что вклад свой достойно внес в эти +22.
Харден никогда и не был гением защиты. Но раньше он где-то успевал мешать соперникам, а главное его старательно "прятали" в защите. И был огромный импакт в атаке, если дело не доходило до решающих моментов, когда включался чокер-вариант Бороды. Поэтому он и суперзвезда, поэтому у него контракт на 40 миллионов, он был очень полезен. Но сейчас в обороне он стал ещё хуже из-за возраста (работы ног), а главное, как его спрятать, если рядом такой же конус Митчелл... Вопрос к Аткинсону, почему он в 4 четверти не выпустил того же Эллиса, чтобы тот осложнял жизнь Брансону, когда увидел, что Никс раз за разом выцеливают и разрывают Джеймса.
ОтветDaniRMadrid
Удивительно, что вообще не смогли остановить одного игрока даже даблтимом за счёт Харта. Не говоря уже про то, что Хардена надо было просто присадить ненадолго, когда погоня началась. Если Аткинсон так боится за самооценку и ранимость Бороды, ну сказал бы ему -" Передохни, ты нам нужен в клатче ". Там даже Струсс получше бы смотрелся.
Чисто поражение тренерского штаба, особенно того, кто отвечает за защиту. Даже и без цифр аналитики про выцеливание Хардена это было видно даже через экран.
Без шансов для Кливленда...
Лучший?он концовку то матча смотрел?
Такую упертость сложно объяснить. Особенно, когда на кону так много.
Комментировать - только портить.
Эткинсон, ты болван.
Кенни ты дурак и уши у тебя холодные. просто нет слов. у вас есть Вейд Тайсон Эллис Шредер попробуй хоть что то дурень ты упертый
Мысль в голове деда вообще редко посещает его голову, судя по его взгляду, когда выхватывает камера
Всегда козлом отпущения пытаются сделать бороду. Что бы не происходило... И плевать, что в атаке Клива за это время никто не преуспел. Харден - виноват! И Брансон, типа, ничего особенного не сделал...
Конечно обидно упустить такое преимущество, но козлов отпущения искать не нужно. Аткинсону респект, молодец, что поддержал.
