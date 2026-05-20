Кенни Эткинсон: «Джеймс Харден – один из лучших в нашей обороне в этом плей-офф. Верю в него»

Кенни Эткинсон прокомментировал защиту в первом матче финала Востока.

Главный тренер «Никс» Майк Браун заявил, что его команда выцеливает разыгрывающего Джеймса Хардена в оборонительных порядках «Кливленда». Кенни Эткинсона спросили, не думал ли он посадить Хардена на скамейку во время провальной концовки проигранного матча (104:115).

«Нет. Он один из лучших в нашей обороне в этом плей-офф. Верю в него. Умный, быстрые руки. Даже мысли такой не было», – заявил главный тренер «Кавальерс».