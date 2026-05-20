Кенни Эткинсон: «Джеймс Харден – один из лучших в нашей обороне в этом плей-офф. Верю в него»
Кенни Эткинсон прокомментировал защиту в первом матче финала Востока.
Главный тренер «Никс» Майк Браун заявил, что его команда выцеливает разыгрывающего Джеймса Хардена в оборонительных порядках «Кливленда». Кенни Эткинсона спросили, не думал ли он посадить Хардена на скамейку во время провальной концовки проигранного матча (104:115).
«Нет. Он один из лучших в нашей обороне в этом плей-офф. Верю в него. Умный, быстрые руки. Даже мысли такой не было», – заявил главный тренер «Кавальерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майкла Скотто
Чисто поражение тренерского штаба, особенно того, кто отвечает за защиту. Даже и без цифр аналитики про выцеливание Хардена это было видно даже через экран.
Конечно обидно упустить такое преимущество, но козлов отпущения искать не нужно. Аткинсону респект, молодец, что поддержал.