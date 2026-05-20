Марк Кьюбан об увольнении Кидда: «Удивлен и разочарован, но давайте дадим Масаи шанс»
Кьюбан отреагировал на увольнение Кидда из «Далласа».
Бывший владелец «Мэверикс» Марк Кьюбан прокомментировал увольнение назначенного им ранее главного тренера Джейсона Кидда.
Решение принял новый президент техасского клуба Масаи Уджири.
«Я поклонник Джей-Кидда. Поэтому удивлен и разочарован.
Но мы должны дать Масаи шанс. Посмотрим, что будет. Он доказал, что знает свое дело», – написал Кьюбан.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майка Дуси
