Марк Кьюбан об увольнении Кидда: «Удивлен и разочарован, но давайте дадим Масаи шанс»

Кьюбан отреагировал на увольнение Кидда из «Далласа».

Бывший владелец «Мэверикс» Марк Кьюбан прокомментировал увольнение назначенного им ранее главного тренера Джейсона Кидда .

Решение принял новый президент техасского клуба Масаи Уджири .

«Я поклонник Джей-Кидда. Поэтому удивлен и разочарован.

Но мы должны дать Масаи шанс. Посмотрим, что будет. Он доказал, что знает свое дело», – написал Кьюбан.