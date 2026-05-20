Траджан Лэнгдон: «Подход и профессионализм Тобайаса Харриса для нас очень важны, надеемся сохранить его в «Пистонс»

Траджан Лэнгдон прокомментировал будущее Тобайаса Харриса.

Форвард «Детройта» Тобайас Харрис вышел на рынок свободных агентов, отыграв 2 сезона в клубе. Игрок заработал 26,6 миллиона за последний год.

«Его подход и профессионализм очень важны для нас в обеспечении той обстановки, которую мы строим в эти два года. Его не зря зовут дядькой. Надеемся, что сможем сохранить его в команде. Хотели бы, чтобы он носил форму «Пистонс», – заключил президент Траджан Лэнгдон.

Харрис набирал 18,1 очка, 7,2 подбора и 1,5 перехвата в среднем в последнем розыгрыше плей-офф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майкла Скотто
Тобик хороший игрок, это бесспорно, но ему всю карьеру серьёзно переплачивали, ему бы по-хорошему на что-нить чуть повыше ветеранского минимума пора, остальное будет переплатой
Не может 18,1+7,2 в плей-офф быть на ветеранском минимуме.
Тут надо учитывать особенности команды, в Детройте 3 из 5 хастлят, толкаются и обороняются, один всё это ведёт, и остаётся 34-летний Харрис, кто даёт хоть что-то в атаке)
