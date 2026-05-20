  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Никс» в четвертый раз отыгрались с «-20» и более за два последних розыгрыша плей-офф, последний камбэк стал рекордным для клуба
0

«Никс» в четвертый раз отыгрались с «-20» и более за два последних розыгрыша плей-офф, последний камбэк стал рекордным для клуба

«Никс» опережают другие команды лиги по крупным камбэкам.

«Нью-Йорк» вернулся с «-22» в 4-й четверти матча с «Кливлендом» и выиграл в овертайме (115:104). Это самый крупный камбэк в плей-офф в истории клуба. При этом за последние два сезона «Никс» в четвертый раз отыгрались с «-20» и более в плей-офф. За этот же период всем остальным командам лиги подобное удалось также 4 раза.

Для заключительных четвертей – это 2-й самый крупный камбэк в плей-офф за время ведения подробной статистики (с 1997).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TSN
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoНью-Йорк
logoКливленд

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У команд НБА был результат 1-594 в плей-офф, когда они уступали 22 очка в 4-й четверти
20 мая, 04:59
Майк Браун: «Раньше Харден делал около 1000 ударов мяча о паркет за матч, мы встречали его по всей площадке, чтобы вымотать»
20 мая, 04:46
Впервые в истории НБА обе первые игры финалов конференций завершились в овертайме
20 мая, 04:45
Рекомендуем
Главные новости
Джей Уильямс: «Хочу, чтобы игру уважали, не вижу этого со стороны «Тандер». Когда они падают при каждом броске в концовке, это выматывает»
14 минут назад
Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю
24 минуты назадВидео
Андрей Воронцевич: «Самое главное, чтобы Джонни Джузэнг не зазнавался, его очки – это работа всей команды»
49 минут назад
«Оклахома» набирает на 0,28 очка в среднем больше во владениях со сдваиваниями «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере
сегодня, 15:45Фото
Билл Симмонс: «Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в последней игре»
сегодня, 15:32
Эли Окобо стал MVP чемпионата Франции-2025/26
сегодня, 15:16
Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» играет с «Фенербахче», «Валенсия» встретится с «Реалом»
сегодня, 15:06
Джерри Стэкхауз пройдет собеседование на должность главного тренера «Портленда»
сегодня, 15:05
«Олимпиакос» – фаворит «Финала четырех» Евролиги по мнению прошлых и нынешних игроков
сегодня, 14:58
«Скучаешь по такой атмосфере, в США не так». Алперен Шенгюн прилетел в Афины на «Финал четырех» Евролиги
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Шаров об аварии: «Спали в дороге, проснулись от удара. Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя»
сегодня, 14:12
Дарюс Сонгайла пострадал из-за нападения владельца агрессивной собаки, у главного тренера «Шяуляя» рассечение после удара цепью по лицу
сегодня, 13:58
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Тренто» примет «Виртус», «Дертона» – «Венецию» в третьих играх серий
сегодня, 12:50
Жан Монтеро: «Теперь все знают нас, так что фактор неожиданности уже не дает «Валенсии» такого преимущества»
сегодня, 11:27
Михаил Ведищев покинул «Енисей», за который он выступал на правах аренды
сегодня, 11:03Фото
Деандре Эйтон, Руди Гобер и Андре Драммонд – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
сегодня, 09:35Видео
Реверс-данк Эвана Мобли и блок-шот Митчелла Робинсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:22Видео
Матч имени Вембаньямы, старт финала Востока и что ждет «Детройт» – обсуждаем в новом подкасте Игоря Сошникова
сегодня, 07:11ВидеоСпортс"
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 27 очков Брукса помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию» и выйти в следующий раунд, «Триест» проиграл «Брешии»
вчера, 21:02
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» и прошел в финал, «Дубай» победил «Будучность» в первой игре
вчера, 20:12
Рекомендуем