«Никс» в четвертый раз отыгрались с «-20» и более за два последних розыгрыша плей-офф, последний камбэк стал рекордным для клуба

«Никс» опережают другие команды лиги по крупным камбэкам.

«Нью-Йорк » вернулся с «-22» в 4-й четверти матча с «Кливлендом » и выиграл в овертайме (115:104). Это самый крупный камбэк в плей-офф в истории клуба. При этом за последние два сезона «Никс» в четвертый раз отыгрались с «-20» и более в плей-офф. За этот же период всем остальным командам лиги подобное удалось также 4 раза.

Для заключительных четвертей – это 2-й самый крупный камбэк в плей-офф за время ведения подробной статистики (с 1997).