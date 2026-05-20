У команд НБА был результат 1-594 в плей-офф, когда они уступали 22 очка в 4-й четверти

«Нью-Йорк» совершил безумный камбэк в первом матче финала Востока.

«Нью-Йорк» отыгрался с «-22» в четвертой четверти и взял верх над «Кливлендом» в овертайме первого матча финала Восточной конференции – 115:104 ОТ, 1-0.

«Никс» стали лишь второй командой за последние 30 плей-офф НБА, которой удалось отыграть 22 очка в заключительной четверти основного времени. До сегодняшнего дня результат в таких ситуациях составлял 1-594.

Единственный более крупный камбэк в четвертой четверти в плей-офф за последние 30 лет произошел в 2012 году, когда «Клипперс» отыгрались с «-24» и обыграли «Мемфис» в первой встрече серии.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Хардену с Митчеллом не хватает только Дока, все рекорды перепишут
Ну тут все звезды сошлись, великие чокеры Харден и Митчел и клоун на тренере.
Обгадили соперника, не снимая штанов.
Если Нью-Йорк выиграет эту серию в 7 матчах, то Кливленду еще долго будут припоминать этот слив при перевесе +22
ОтветMTZ_2022
Тут скорее проблема теперь психологическая,отдали можно сказать 2 игры,вместо 0-1 ,теперь 1-0.КАВС после двух 7ми матчвых серий подряд,им бы маны подкопить,и вроде сложилось,а тут такое.
Вторая игра для Кливленда решающая,тут с 2:0 при всех обстоятельствах не вылезти.
... У Дока появился конкурент. 😅
Благодаря Арсеналу узнал новое слово для чокеров: боттлерс. Так что встречаем Кливленд Боттлерс.
