У команд НБА был результат 1-594 в плей-офф, когда они уступали 22 очка в 4-й четверти

«Нью-Йорк» совершил безумный камбэк в первом матче финала Востока.

«Нью-Йорк » отыгрался с «-22» в четвертой четверти и взял верх над «Кливлендом » в овертайме первого матча финала Восточной конференции – 115:104 ОТ, 1-0.

«Никс» стали лишь второй командой за последние 30 плей-офф НБА , которой удалось отыграть 22 очка в заключительной четверти основного времени. До сегодняшнего дня результат в таких ситуациях составлял 1-594.

Единственный более крупный камбэк в четвертой четверти в плей-офф за последние 30 лет произошел в 2012 году, когда «Клипперс» отыгрались с «-24» и обыграли «Мемфис» в первой встрече серии.