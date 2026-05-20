Майк Браун: «Раньше Харден делал около 1000 ударов мяча о паркет за матч, мы встречали его по всей площадке, чтобы вымотать»

Майк Браун рассказал об опыте игры против Джеймса Хардена.

Главный тренер «Никс» Майк Браун встречался с «Хьюстоном » времен расцвета Джеймса Хардена , когда был в тренерском штабе «Голден Стэйт ». Специалист рассказал о тактике из тех времен.

«Мы говорили парням, что он делает около 1000 ударов мяча о паркет за матч, хотя сейчас уже не так, у него есть Донован Митчелл. А наши парни в «Уорриорз» с высоким уровнем задействования – около 300. Мы встречали Хардена по всей площадке, чтобы вымотать к концу матча и серии», – посмеялся Браун.