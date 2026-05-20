  • Майк Браун: «Раньше Харден делал около 1000 ударов мяча о паркет за матч, мы встречали его по всей площадке, чтобы вымотать»
Майк Браун рассказал об опыте игры против Джеймса Хардена.

Главный тренер «Никс» Майк Браун встречался с «Хьюстоном» времен расцвета Джеймса Хардена, когда был в тренерском штабе «Голден Стэйт». Специалист рассказал о тактике из тех времен.

«Мы говорили парням, что он делает около 1000 ударов мяча о паркет за матч, хотя сейчас уже не так, у него есть Донован Митчелл. А наши парни в «Уорриорз» с высоким уровнем задействования – около 300. Мы встречали Хардена по всей площадке, чтобы вымотать к концу матча и серии», – посмеялся Браун.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Майка Брауна, соцсети HoodiGarland
Перевод очевидно подкачал
