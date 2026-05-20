Впервые в истории НБА обе первые игры финалов конференций завершились в овертайме
«Нью-Йорк» во вторник отыграл 22 очка в четвертой четверти и с победы начал серию против «Кливленда» (115:104 ОТ, 1-0) в финале Востока.
В понедельник «Сан-Антонио» во втором овертайме вырвал победу у «Оклахомы» в стартовой встрече решающей серии Запада (122:115 2ОТ, 1-0).
Как сообщает ESPN Insights, впервые в истории плей-офф НБА обе первые игры финалов конференций завершились в дополнительное время.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN Insights
