Впервые в истории НБА обе первые игры финалов конференций завершились в овертайме

«Нью-Йорк » во вторник отыграл 22 очка в четвертой четверти и с победы начал серию против «Кливленда » (115:104 ОТ, 1-0) в финале Востока.

В понедельник «Сан-Антонио » во втором овертайме вырвал победу у «Оклахомы» в стартовой встрече решающей серии Запада (122:115 2ОТ, 1-0).

Как сообщает ESPN Insights, впервые в истории плей-офф НБА обе первые игры финалов конференций завершились в дополнительное время.