Майк Браун: «Никакого секрета в том, что в атаке мы выцеливаем Джеймса Хардена»

Майк Браун прокомментировал противостояние защитников «Никс» и «Кэвс».

Джейлен Брансон искал Джеймса Хардена во время своих атак в 4-й четверти матча «Нью-Йорка » с «Кливлендом ». Противостояние защитников стало ключевым элементом рывка «Никс», позволившего команде отыграться с «-22» и потом выиграть в овертайме (115:104).

«Иногда надо делать то, что диктует ход игры. Они пытаются так же нападать через Джейлена. Мы считаем, что можем позволить себе такой стиль. Стараемся не полагаться на него слишком сильно. Но уверены в способностях Джейлена, если до такого доходит.

Нам приходится решать вопрос с опекой Хардена и Митчелла, им нужно делать то же самое с Джейленом.

Но нет никакого секрета в том, что в атаке мы выцеливаем Джеймса Хардена », – признал главный тренер.