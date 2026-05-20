Майк Браун: «Никакого секрета в том, что в атаке мы выцеливаем Джеймса Хардена»

Майк Браун прокомментировал противостояние защитников «Никс» и «Кэвс».

Джейлен Брансон искал Джеймса Хардена во время своих атак в 4-й четверти матча «Нью-Йорка» с «Кливлендом». Противостояние защитников стало ключевым элементом рывка «Никс», позволившего команде отыграться с «-22» и потом выиграть в овертайме (115:104).

Майк Браун прокомментировал эту тактику.

«Иногда надо делать то, что диктует ход игры. Они пытаются так же нападать через Джейлена. Мы считаем, что можем позволить себе такой стиль. Стараемся не полагаться на него слишком сильно. Но уверены в способностях Джейлена, если до такого доходит.

Нам приходится решать вопрос с опекой Хардена и Митчелла, им нужно делать то же самое с Джейленом.

Но нет никакого секрета в том, что в атаке мы выцеливаем Джеймса Хардена», – признал главный тренер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майкла Скотто
Откровенно говоря большую часть матча Никс смотрелись-то довольно тухленько. Не знаю уж кого выцеливали, но Брансону ты должен бутылку хорошего коньяку минимум.
Откровенно говоря большую часть матча Никс смотрелись-то довольно тухленько. Не знаю уж кого выцеливали, но Брансону ты должен бутылку хорошего коньяку минимум.
... По примеру ШГА тренч подарить, а в карман сунуть часы.
