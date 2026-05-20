Кенни Эткинсон объяснил решение взять только один тайм-аут во время рывка «Никс» в 4-й четверти
Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон объяснил решение взять только один тайм-аут во время рывка «Нью-Йорка» в четвертой четверти первого матча финала Восточной конференции (104:115 ОТ, 0-1).
«Кавальерс» вели с преимуществом в 22 очка за 7:52 до конца основного времени. Затем последовал рывок 18:1 от «Нью-Йорка», во время которого Эткинсон взял только один тайм-аут.
«Мне нравится сохранять тайм-ауты. Мне не хотелось оставаться с одним тайм-аутом в концовке игры.
Когда разница составляет одно или два очка, я стараюсь их удерживать», – признался Эткинсон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Cleveland Cavaliers YouTube
Аткинсон сделал Кливленд топовой командо востока. Они в финале конеференции сейчас играют, без Леброна.
А до этого он отлично поработал с Бруклином и вывел в ПО, команду, чьим лидером был, внимание, Д’Анжело Расселл...
Единственное достижение Риверса за 30 лет карьеры - не мешал Тибодо побеждать с Бостоном в 2008-м (выиграли за счёт элитной защиты, за которую отвечал Тибс).