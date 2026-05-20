Кенни Эткинсон объяснил решение взять только один тайм-аут во время рывка «Никс» в 4-й четверти

Тренер «Кливленда» объяснился после спорного решения в концовке .

Главный тренер «Кливленда » Кенни Эткинсон объяснил решение взять только один тайм-аут во время рывка «Нью-Йорка » в четвертой четверти первого матча финала Восточной конференции (104:115 ОТ, 0-1).

«Кавальерс» вели с преимуществом в 22 очка за 7:52 до конца основного времени. Затем последовал рывок 18:1 от «Нью-Йорка», во время которого Эткинсон взял только один тайм-аут.

«Мне нравится сохранять тайм-ауты. Мне не хотелось оставаться с одним тайм-аутом в концовке игры.

Когда разница составляет одно или два очка, я стараюсь их удерживать», – признался Эткинсон.