0

Кенни Эткинсон объяснил решение взять только один тайм-аут во время рывка «Никс» в 4-й четверти

Тренер «Кливленда» объяснился после спорного решения в концовке .

Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон объяснил решение взять только один тайм-аут во время рывка «Нью-Йорка» в четвертой четверти первого матча финала Восточной конференции (104:115 ОТ, 0-1).

«Кавальерс» вели с преимуществом в 22 очка за 7:52 до конца основного времени. Затем последовал рывок 18:1 от «Нью-Йорка», во время которого Эткинсон взял только один тайм-аут.

«Мне нравится сохранять тайм-ауты. Мне не хотелось оставаться с одним тайм-аутом в концовке игры.

Когда разница составляет одно или два очка, я стараюсь их удерживать», – признался Эткинсон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Cleveland Cavaliers YouTube
logoНБА
logoКенни Эткинсон
logoКливленд
logoНБА плей-офф
logoНью-Йорк

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Итого- один тайм-аут сгорел и два осталось не использованными. Сильно же они ему пригодились для победы
Ответkazuma
Итого- один тайм-аут сгорел и два осталось не использованными. Сильно же они ему пригодились для победы
Он же объяснил: ему нравится не выигрывать, ему нравится сохранять тайм-ауты...
Кенни Аткинсон - продолжатель дела КАМОН ЛЕЦГОУ ГАЙС. Клинический идиот.
ОтветSOBR
Кенни Аткинсон - продолжатель дела КАМОН ЛЕЦГОУ ГАЙС. Клинический идиот.
Нифига себе предъява...
Аткинсон сделал Кливленд топовой командо востока. Они в финале конеференции сейчас играют, без Леброна.
А до этого он отлично поработал с Бруклином и вывел в ПО, команду, чьим лидером был, внимание, Д’Анжело Расселл...
Единственное достижение Риверса за 30 лет карьеры - не мешал Тибодо побеждать с Бостоном в 2008-м (выиграли за счёт элитной защиты, за которую отвечал Тибс).
ОтветСергей Пузанков
Нифига себе предъява... Аткинсон сделал Кливленд топовой командо востока. Они в финале конеференции сейчас играют, без Леброна. А до этого он отлично поработал с Бруклином и вывел в ПО, команду, чьим лидером был, внимание, Д’Анжело Расселл... Единственное достижение Риверса за 30 лет карьеры - не мешал Тибодо побеждать с Бостоном в 2008-м (выиграли за счёт элитной защиты, за которую отвечал Тибс).
смотрите вчерашний матч. проиграл он своей тупостью оправданий этому нет. это игра может Кэвс стоить всей серии.
Любой тренер после 6 очков подряд от Брансона возьмет таймаут и поменяет Бороду, как слабое звено в обороне. Такое не сделать мог или полный кретин или тот, кто играет на соперника.
Кто-нибудь, срочно, объясните этому тренеру, что в конце матча остается только по 2 тайм-аута, остальные сгорают, сколько бы ты их не сохранял.
ОтветAnderdogonly
Кто-нибудь, срочно, объясните этому тренеру, что в конце матча остается только по 2 тайм-аута, остальные сгорают, сколько бы ты их не сохранял.
Так а у него больше двух оставалось разве? Он же говорит, что не хотел оставаться одним. Не с двумя.
концовки вообще не должно было быть великое ты тренеришко
В общем, перевожу - я д...б и мне нравится размахивать этим как флагом!
"Пустяки, дело то житейское", - добавил Аткинсон
Иногда складывается впечатление, что у руля команд НБА стоят абсолютно некомпетентные люди.
ОтветСергей Орлов
Иногда складывается впечатление, что у руля команд НБА стоят абсолютно некомпетентные люди.
Причём одно дело просто проигрывать всю игру или проиграть в равной борьбе, а другое - не понимать, как выиграть, когда уже ведёшь двадцатку
ОтветСергей Орлов
Иногда складывается впечатление, что у руля команд НБА стоят абсолютно некомпетентные люди.
Да оно почти всегда складывается. Творят просто дичь через раз и каждый раз. Физруки, которым за такое в ДЮСШ кедом по попе били бы ежедневно
Респект мужику, что ради нас не стал брать ТО и затягивать трансляцию
И ведь это не первый раз в этом сезоне, когда Аткинсон дичь творит, при этом наблюдая как Кавальерс сливают добытое, солидное преимущество в счёте.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Финалы конференций. 38 очков Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Кливленд» в овертайме в первом матче серии
20 мая, 06:16
Джейлен Брансон о возвращении с «-22» в 4-й четверти: «У меня нет ответа, как это получилось»
20 мая, 04:12
Джефф Тиг: «У «Кэвс» нет никого, кто мог бы сдержать Джейлена Брансона, все кончено»
19 мая, 09:52
Рекомендуем
Главные новости
Джей Уильямс: «Хочу, чтобы игру уважали, не вижу этого со стороны «Тандер». Когда они падают при каждом броске в концовке, это выматывает»
13 минут назад
Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю
23 минуты назадВидео
Андрей Воронцевич: «Самое главное, чтобы Джонни Джузэнг не зазнавался, его очки – это работа всей команды»
48 минут назад
«Оклахома» набирает на 0,28 очка в среднем больше во владениях со сдваиваниями «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере
сегодня, 15:45Фото
Билл Симмонс: «Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в последней игре»
сегодня, 15:32
Эли Окобо стал MVP чемпионата Франции-2025/26
сегодня, 15:16
Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» играет с «Фенербахче», «Валенсия» встретится с «Реалом»
сегодня, 15:06
Джерри Стэкхауз пройдет собеседование на должность главного тренера «Портленда»
сегодня, 15:05
«Олимпиакос» – фаворит «Финала четырех» Евролиги по мнению прошлых и нынешних игроков
сегодня, 14:58
«Скучаешь по такой атмосфере, в США не так». Алперен Шенгюн прилетел в Афины на «Финал четырех» Евролиги
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Шаров об аварии: «Спали в дороге, проснулись от удара. Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя»
сегодня, 14:12
Дарюс Сонгайла пострадал из-за нападения владельца агрессивной собаки, у главного тренера «Шяуляя» рассечение после удара цепью по лицу
сегодня, 13:58
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Тренто» примет «Виртус», «Дертона» – «Венецию» в третьих играх серий
сегодня, 12:50
Жан Монтеро: «Теперь все знают нас, так что фактор неожиданности уже не дает «Валенсии» такого преимущества»
сегодня, 11:27
Михаил Ведищев покинул «Енисей», за который он выступал на правах аренды
сегодня, 11:03Фото
Деандре Эйтон, Руди Гобер и Андре Драммонд – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
сегодня, 09:35Видео
Реверс-данк Эвана Мобли и блок-шот Митчелла Робинсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:22Видео
Матч имени Вембаньямы, старт финала Востока и что ждет «Детройт» – обсуждаем в новом подкасте Игоря Сошникова
сегодня, 07:11ВидеоСпортс"
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 27 очков Брукса помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию» и выйти в следующий раунд, «Триест» проиграл «Брешии»
вчера, 21:02
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» и прошел в финал, «Дубай» победил «Будучность» в первой игре
вчера, 20:12
Рекомендуем