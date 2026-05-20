Джейлен Брансон о возвращении с «-22» в 4-й четверти: «У меня нет ответа, как это получилось»

Лидер «Никс» Джейлен Брансон признался, что сам в шоке от камбэка команды в первом матче серии с «Кавальерс» (115:104 ОТ, 1-0).

«Нью-Йорку » удалось перевести игру в овертайм, уступая 22 очка в четвертой четверти. Джейлен набрал 38 очков.

«У меня нет ответа на ваш вопрос.

Мы останавливали их на своей половине, продолжали бороться, продолжали верить. Продолжали двигаться вперед, делать свое дело. Они показывали отличный баскетбол, но мы просто нашли способ победить», – заявил Брансон.