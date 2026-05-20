38+5+6 от Джейлена Брансона помогли «Никс» отыграться с «-22» в 4-й четверти и взять верх над «Кливлендом» в овертайме
Брансон вытащил 1-й матч финала Востока для «Нью-Йорка».
«Никс» уступали 71:93 за 7:52 до конца основного времени первого матча серии с «Кливлендом». Разыгрывающий Джейлен Брансон набрал 15 очков в заключительной четверти и сравнял счет на отметке 101:101 за 19 секунд до сирены.
В овертайме «Нью-Йорк» уверенно дожал соперника (14:3), обеспечив себе победу с двузначным преимуществом.
На счету Брансона 38 очков, 5 подборов, 6 передач и 3 перехвата при 15 точных из 29 бросков с игры, 1 из 6 из-за дуги и 7 из 10 с линии.
Центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл – 13 очков и 13 подборов, но совершил 7 потерь при 5 передачах.
Со стороны «Кэвс» самым результативным стал защитник Донован Митчелл – 29 очков (12 из 23 с игры, 4 из 11 из-за дуги), 5 подборов и 6 перехватов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
