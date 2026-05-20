  • «Даллас» расстался с Джейсоном Киддом, у бывшего главного тренера еще 4 года и 40 миллионов в контракте
Джейсон Кидд завершил работу в «Мэверикс».

«Даллас» объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Джейсоном Киддом. Специалист провел 5 сезонов в команде с результатом 205-205 в «регулярках». Дважды выводил коллектив в плей-офф, добравшись до финала конференции и финала НБА.

У тренера оставались 4 года и более 40 миллионов зарплаты по текущему соглашению. Специалист подписал очередное продление прошлым летом.

«В процессе оценки будущего нашей баскетбольной программы мы посчитали, что пришло время для нового направления. У нас большие планы и ответственность за создание организации уровня постоянной борьбы за титул.

Мы проведем полноценный, широкий поиск нового главного тренера и продолжим инспекцию персонала департамента баскетбольных операций, пока не добьемся стандартов, которых заслуживают наши болельщики», – заявил новый президент Масаи Уджири.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Далласа»
Комментарии

А точно Харрисона уволили?
Так Уджири-то чем лучше? Один раз попал с Каваем и травматозом у ГСВ, и всё.
Это значит он удачливый. Это важно.
Зато не вписался за Дончича, полировал пятую точку Харрисона. 50 млн наверное того стоили
В прошлом сезоне не дали вести переговоры с Никс - ни себе, ни людям.
с другой стороны можно 4 года не работать и получать зп 10 млн
Не так. Можно работать, получать 10 лямов за былое + 10 лямов за настоящее.
Вообще не вижу смысла менять нормального тренера в начале перестройки ещё и за 40 лямов. хотя логика клуба понятна - в новый этап с чистого листа
Кидд нормальный тренер, но в каждом клубе с ним были связаны внутренние истории сомнительного плана. Человек очень себе на уме и любитель интриг. Для перестраивающейся команды, которая хочет наладить внутреннюю культуру на буквально руинах организации после начала с Дюмоном, это не тот человек. Там буквально никогда не будет внутреннего доверия и с игроками, и с менеджментом.
Когда появилась новость, что кидд продвигал свою кандидатуру в ГМ, а назначили в итоге уджири, стало понятно, что 2м они не уживуться.
Странно. Вы вроде входите в перестройку, так ли важно менять тренера сейчас? Да и Кидд вообще-то многое доказал, работая в том же Далласе, что бы вот так просто его выпнули.
«Джейсон Кидд пытался стать президентом, но уже несколько месяцев был в курсе, что этого не произойдет. Кидд не был никак вовлечен в приглашение Уджири в организацию. И Масай Уджири теперь босс. Точка. Никаких вопросов к структуре власти в организации не осталось», – поделился инсайдер ESPN Тим Макмэн.»
Отомстил)
Не слишком ли круто начал Уджири? Без году неделя в клубе и такие смелые шаги? В Торонто был уволен не зря видимо, в последние годы ничего хорошего не сделав.
"У нас большие планы и ответственность за создание организации уровня постоянной борьбы за титул."
Ну и какой тренер сделает нынешний Даллас полноценным претендентом на титул?)
Камон летс гоуыч свободен вроде)
Опередил! И платить не надо.
Орландо приготовится
Зачем они дают такие длинные контракты тренерам? Выгоднее подписывать года на 3, так хоть меньше неустойку платить.
У них ГМ Нико Харрисон был. Они Кидда, несмотря на имеющийся долгосрочный контракт, каждое лето продлевали на через 3 года.
Друг за друга держались и оба разваливали франшизу.

Оба мерзких предателя. Всё верно.
странный мув.... Уджири похоже просто хочет делать громкие вещи абсурдные. Даллас похоже зря его назначил
