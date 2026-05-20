«Даллас» расстался с Джейсоном Киддом, у бывшего главного тренера еще 4 года и 40 миллионов в контракте

Джейсон Кидд завершил работу в «Мэверикс».

«Даллас » объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Джейсоном Киддом . Специалист провел 5 сезонов в команде с результатом 205-205 в «регулярках». Дважды выводил коллектив в плей-офф, добравшись до финала конференции и финала НБА .

У тренера оставались 4 года и более 40 миллионов зарплаты по текущему соглашению. Специалист подписал очередное продление прошлым летом.

«В процессе оценки будущего нашей баскетбольной программы мы посчитали, что пришло время для нового направления. У нас большие планы и ответственность за создание организации уровня постоянной борьбы за титул.

Мы проведем полноценный, широкий поиск нового главного тренера и продолжим инспекцию персонала департамента баскетбольных операций, пока не добьемся стандартов, которых заслуживают наши болельщики», – заявил новый президент Масаи Уджири .