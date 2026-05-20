В «Портленде» уволили около 70 сотрудников бизнес-отдела в рамках реструктуризации

Владелец «Портленда» Том Дандон продолжает курс на сокращение расходов в клубе.

По данным инсайдера Шона Хайкина, во вторник организация уволила около 70 сотрудников бизнес-отдела. Среди них оказался и давний репортер клубного сайта Кейси Холдолл, который подтвердил свое увольнение в социальных сетях.

Позднее президент по бизнес-операциям Дьюэйн Хэнкинс подтвердил сокращения, заявив, что они стали частью реструктуризации, направленной на «подготовку организации к будущему». По его словам, клуб стремится поддержать уволенных сотрудников и одновременно выстроить условия для долгосрочного развития.

Владелец «Портленда» Дандон: «Не собираюсь тратить 100 миллионов долларов только ради того, чтобы не считаться скупым»