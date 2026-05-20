В «Портленде» уволили около 70 сотрудников бизнес-отдела в рамках реструктуризации

Владелец «Портленда» Том Дандон продолжает курс на сокращение расходов в клубе.

По данным инсайдера Шона Хайкина, во вторник организация уволила около 70 сотрудников бизнес-отдела. Среди них оказался и давний репортер клубного сайта Кейси Холдолл, который подтвердил свое увольнение в социальных сетях.

Позднее президент по бизнес-операциям Дьюэйн Хэнкинс подтвердил сокращения, заявив, что они стали частью реструктуризации, направленной на «подготовку организации к будущему». По его словам, клуб стремится поддержать уволенных сотрудников и одновременно выстроить условия для долгосрочного развития.

Владелец «Портленда» Дандон: «Не собираюсь тратить 100 миллионов долларов только ради того, чтобы не считаться скупым»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Шона Хайкина в соцсети X
Никогда не понимал, какой смысл во всей этой операционной экономии, когда один неудачный контракт условного Хендерсона перекроет все те средства, которые удалось сохранить? Еще когда в МЮ новые владельцы задумали подобное - было очень странно
С другой стороны, зачем держать столько дармоедов? аж 70(!) человек с одного отдела! Это баскетбольный клуб, кто были все эти люди? и как они влияют на результат клуба?
Затем что затраты на ФО лежат на команде, а заработные платы игрокам платит лига по правилам коллективного соглашения
что то наша Дума вспомнилась .
Я бы на его месте и игроков всех уволил. Экономия будет громадная, сотни миллионов
Как же его фамилия созвучна…
На пикабу, про него статья есть, тьфу про Грефа
