С Вембаньямой на паркете средняя дистанция двухочковых «Оклахомы» увеличивается на 0,6 метра
Статистика подтверждает уникальное защитное влияние Виктора Вембаньямы. Согласно данным Sportradar, когда центровой «Сан-Антонио» находится на площадке, оппоненты вынуждены выполнять двухочковые броски с гораздо большего расстояния от кольца.
Инфографика, опубликованная по итогам первого матча с «Оклахомой», наглядно показывает разницу: с Вембаньямой на паркете средняя дистанция двухочковых попыток соперника возрастает на 0,6 метра по сравнению с тем, когда он отдыхает.
Француз буквально «отодвигает» атакующих игроков от корзины, что делает его одним из самых эффективных рим-протекторов в лиге.
Опубликовал: opimakh.ilya
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии