С Вембаньямой на паркете средняя дистанция двухочковых «Оклахомы» увеличивается на 0,6 метра

Статистика подтверждает уникальное защитное влияние Виктора Вембаньямы. Согласно данным Sportradar, когда центровой «Сан-Антонио» находится на площадке, оппоненты вынуждены выполнять двухочковые броски с гораздо большего расстояния от кольца.

Инфографика, опубликованная по итогам первого матча с «Оклахомой», наглядно показывает разницу: с Вембаньямой на паркете средняя дистанция двухочковых попыток соперника возрастает на 0,6 метра по сравнению с тем, когда он отдыхает.

Француз буквально «отодвигает» атакующих игроков от корзины, что делает его одним из самых эффективных рим-протекторов в лиге.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница аналитика Тодда Уайтхеда в соцсети X
Натренит лигу бросать дальние двухочковые)
Возвращает золотые времена нба 90х )
У него в прошлом матче было всего три блока, но то как все отбегали на пару метров от инопланетянина по своему умиляло. Показательный момент в конце второго ОТ случился когда храбрый Джей Уильямс решил попытать удачу и забить лей-ап, так наш добрый французик мало того, что поставил красивый блок, он ещё и мяч после него забрал и начал финальную атаку. Абсолют синема.
А мне кроме этого матча еще запомнился матч с Никс, там вообще все игроки боялись под кольцо лезть когда он на паркете, я тогда знатно угорал. Тут надо пытаться выводить Вембу из под кольца, но защита САС пока что хорошо справляется.
Прыжок Корнета тоже пугает)
Да, это регулярно используется )
Комментарий удален пользователем
оправдал свой ник
Такую шпалу в прыжке ещё и перебросить надо..
