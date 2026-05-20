С Вембаньямой на паркете средняя дистанция двухочковых «Оклахомы» увеличивается на 0,6 метра

Статистика подтверждает уникальное защитное влияние Виктора Вембаньямы . Согласно данным Sportradar, когда центровой «Сан-Антонио » находится на площадке, оппоненты вынуждены выполнять двухочковые броски с гораздо большего расстояния от кольца.

Инфографика, опубликованная по итогам первого матча с «Оклахомой», наглядно показывает разницу: с Вембаньямой на паркете средняя дистанция двухочковых попыток соперника возрастает на 0,6 метра по сравнению с тем, когда он отдыхает.

Француз буквально «отодвигает» атакующих игроков от корзины, что делает его одним из самых эффективных рим-протекторов в лиге.