Марк Кьюбан о европейском проекте НБА: «Не собираюсь платить миллиард, чтобы на меня все время выливали негатив»
Бывший мажоритарный владелец «Далласа» Марк Кьюбан высказался о проекте НБА в Европе, заявив, что не рассматривает покупку клуба в новой лиге.
«Я могу заплатить 500 млн или 1 млрд долларов и прийти на рынок, который, вероятно, будет меня ненавидеть с самого начала. Потому что люди очень привязаны к своим командам. Если я приду как вместе с НБА – особенно если буду использовать уже существующий топ-клуб.
Там все устроено иначе, ты рискуешь быть просто отвергнутым. Я не собираюсь лезть в это осиное гнездо. Я бы предпочел прийти как человек, который берет недооцененную команду – как это было с «Маверикс» – построить ее, поднять, обогнать кого-то и довести до стоимости в миллиард долларов. Вот это было бы красиво. Но я не собираюсь платить миллиард, чтобы на меня все время выливали негатив», – заявил Кьюбан.
При этом он отметил, что, несмотря на нежелание лично инвестировать в конкретный клуб, он поддержал бы проект, если бы все еще имел право голоса как владелец команды НБА.
«Все эти деньги просто идут владельцам клубов. Это фактически история про рост оценки активов. С точки зрения владельца это выгодно, там нет минусов. Но нужно учитывать болельщиков», – подытожил Кьюбан.
