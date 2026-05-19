Марк Кьюбан о европейском проекте НБА: «Не собираюсь платить миллиард, чтобы на меня все время выливали негатив»

Марк Кьюбан не заинтересован в инвестициях в европейский проект НБА.

Бывший мажоритарный владелец «Далласа» Марк Кьюбан высказался о проекте НБА в Европе , заявив, что не рассматривает покупку клуба в новой лиге.

«Я могу заплатить 500 млн или 1 млрд долларов и прийти на рынок, который, вероятно, будет меня ненавидеть с самого начала. Потому что люди очень привязаны к своим командам. Если я приду как вместе с НБА – особенно если буду использовать уже существующий топ-клуб.

Там все устроено иначе, ты рискуешь быть просто отвергнутым. Я не собираюсь лезть в это осиное гнездо. Я бы предпочел прийти как человек, который берет недооцененную команду – как это было с «Маверикс» – построить ее, поднять, обогнать кого-то и довести до стоимости в миллиард долларов. Вот это было бы красиво. Но я не собираюсь платить миллиард, чтобы на меня все время выливали негатив», – заявил Кьюбан.

При этом он отметил, что, несмотря на нежелание лично инвестировать в конкретный клуб, он поддержал бы проект, если бы все еще имел право голоса как владелец команды НБА .

«Все эти деньги просто идут владельцам клубов. Это фактически история про рост оценки активов. С точки зрения владельца это выгодно, там нет минусов. Но нужно учитывать болельщиков», – подытожил Кьюбан.