Деян Радонич: «Зенит» добился победы за счет концентрации в концовке.

«Зенит » сделал еще один шаг к выходу в финал Единой лиги ВТБ, обыграв УНИКС в четвертом матче полуфинальной серии. Главный тренер петербургской команды Деян Радонич прокомментировал ключевые моменты игры.

– В первой половине действовали достаточно неплохо, но в третьей четверти допустили много ошибок в защите, соперник этим воспользовался. В последние минуты мы показали хорошую сфокусированность и довели игру до победы. Нужно думать о следующем матче, чтобы быть еще лучше.

- Удивила игра УНИКСа в третьей четверти?

– Все мы знаем, что УНИКС непростой соперник, у них великолепный состав и тренер. Против такой команды нужно играть все 40 минут. Они провели великолепный третий период, но самое главное, что мы добились победы. Мы провели с ними столько матчей, что видели практически все и в защите, и в нападении. Так что для меня это не было неожиданностью.

- Следующий матч в Казани. Как не потерять концентрацию, чтобы выйти в финал?

– Сейчас нам нужно приложить все усилия, чтобы оставаться сконцентрированными на следующем матче. Все игры против УНИКСа были сложными, – подчеркнул Радонич в интервью «Матч ТВ».