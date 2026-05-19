Велимир Перасович: «Хорошо боролись за подборы, но «Зенит» наказал нас за потери»

УНИКС уступил «Зениту» (77:81) в четвертом матче полуфинала серии плей-офф Единой лиги ВТБ (счет в серии – 1-3). Главный тренер казанской команды Велимир Перасович прокомментировал ключевые моменты встречи.

«Сегодняшний матч получился совсем другим по сравнению с воскресной встречей. Мы плохо начали 2-ю четверть и позволили «Зениту» добиться 17-очкового преимущества. Но после большого перерыва гораздо лучше отнеслись к защите и вернулись в игру. К сожалению, нам не удалось завершить матч в свою пользу, хотя мы вели с преимуществом в 2 очка за 2 минуты до финальной сирены. Однако затем допустили ряд ошибок, чем воспользовался соперник и одержал победу.

Сегодня мы гораздо лучше боролись за подборы, но совершили много потерь, которые стали определяющими и привели к легким очкам «Зенита» в быстрых прорывах. Хозяева очень хорошо чувствуют себя в переходах. У них в составе скоростные игроки, которые каждый раз наказывали нас за потери мяча», – отметил Перасович после игры.

Следующий матч серии пройдет 22 мая в Казани.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети УНИКСа
Велимир Перасович

