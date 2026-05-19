Джавонте Даглас договорился о новом однолетнем контракте с «Уралмашем»

Джавонте Даглас продолжит выступать за «Уралмаш » в следующем сезоне. По информации Telegram-канала «Перехват», американский форвард подпишет новый однолетний контракт.

Даглас выступает за уральский клуб с 2020 года, с коротким перерывом на аренду в Новой Зеландии в 2022-м. За это время он стал одним из ключевых легионеров команды, выигрывал Суперлигу, дважды входил в символические пятерки и выступал в Единой лиге ВТБ, где в 2025 году принял участие в Матче звезд.

В нынешнем сезоне Единой лиги Даглас провел 42 матча, в среднем набирая 7 очков, 5 подборов и 2,1 передачи за 25,5 минуты на площадке.