Марио Хезоня: «Финал четырех» Евролиги – это самый важный баскетбольный турнир в мире»

Марио Хезоня: Финал четырех Евролиги – самый важный баскетбольный турнир в мире.

Форвард мадридского «Реала » Марио Хезоня поделился ожиданиями от «Финала четырех» Евролиги и оценил форму команды перед полуфиналом с «Валенсией».

«Я считаю, что это самый важный баскетбольный турнир в мире. Он состоит всего из двух матчей, и это самый важный и требовательный момент – как для игрока индивидуально, так и для команды. Считаю, что мы подходим к «Финалу четырех» в хорошей форме, подготовленными и готовыми показать высокий уровень против «Валенсии».

Мы должны ехать туда за победой, но нужно забыть о давлении, потому что давление никогда не приносит ничего хорошего. Мы должны играть со страстью, быть полностью сосредоточенными и уметь справляться со всем, что окружает этот турнир. Это потрясающий опыт, но вокруг него также много отвлекающих факторов. Нужно быть умными в подготовке и в том, как мы проживаем этот момент», – подчеркнул хорватский баскетболист.