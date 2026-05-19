Траджан Лэнгдон: «Джейлен Дюрен провел фантастический сезон. Хотим сохранить его в «Пистонс»
Президент «Детройта» заявил о желании продлить контракт с Джейленом Дюреном.
Президент «Детройт» Траджан Лэнгдон высоко оценил сезон центрового Джейлена Дюрена, несмотря на заметный спад результативности в плей-офф.
«Джей Ди провел фантастический сезон. Участник Матча всех звезд. Один из главных игроков, благодаря которым мы стали командой с первым номером посева. Мы с нетерпением ждем возможности встретиться с его представителями, заключить соглашение и добиться того, чтобы он и дальше оставался игроком «Пистонс», – заявил Лэнгдон.
В регулярном чемпионате Дюрен сыграл 70 матчей, набирая в среднем 19,5 очка и 10,5 подбора за 28 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: пресс-конференция Траджана Лэнгдона
Мне он не сильно нравится, но по сути лучше продлить его за любые бабки чем отпустить, зажмотя лишние 15 лямов. Игроков взамен выше уровнем из свободных агентов в Детройт не привезут.
Это крайне ограниченная позиция, не соответствующая реалиям - провалил ПО, все, вот тебе 20М и ни копейки больше. Это не так работает. Аргументов почему он заслуживает в районе 40М - полно.