0

Траджан Лэнгдон: «Джейлен Дюрен провел фантастический сезон. Хотим сохранить его в «Пистонс»

Президент «Детройта» заявил о желании продлить контракт с Джейленом Дюреном.

Президент «Детройт» Траджан Лэнгдон высоко оценил сезон центрового Джейлена Дюрена, несмотря на заметный спад результативности в плей-офф.

«Джей Ди провел фантастический сезон. Участник Матча всех звезд. Один из главных игроков, благодаря которым мы стали командой с первым номером посева. Мы с нетерпением ждем возможности встретиться с его представителями, заключить соглашение и добиться того, чтобы он и дальше оставался игроком «Пистонс», – заявил Лэнгдон.

В регулярном чемпионате Дюрен сыграл 70 матчей, набирая в среднем 19,5 очка и 10,5 подбора за 28 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: пресс-конференция Траджана Лэнгдона
logoДетройт
logoТраджан Лэнгдон
logoДжейлен Дюрен
logoНБА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
ПО показало, что Дюрен не стоит макималки точно
ОтветSHawk
ПО показало, что Дюрен не стоит макималки точно
Но он ее 100% получит
ОтветSHawk
ПО показало, что Дюрен не стоит макималки точно
Нуууууу крайне трудно будет на переговорах с его агентами обосновать что 22летний олл стар, который был основным центром в сезоне с 60 победами не стоит максималки ) Лояльность тоже стоит бабок )) Лэнгдону быстро на это намекнут если он сильно торговаться начнёт. Да и пока в лиге есть такие контракты как у Зайона Уильямсона, которые за 6 сезонов вообще ни в одной серии ПО не поучавствовали, трудяга Дюрен свои бабки получит )
Мне он не сильно нравится, но по сути лучше продлить его за любые бабки чем отпустить, зажмотя лишние 15 лямов. Игроков взамен выше уровнем из свободных агентов в Детройт не привезут.
И тихо добавил.. за 25 млн)
По сути, оптимальным для Тройта будет продлить его на что-то меньшее максималки. Хз, допустим 40 в год.
Ответender
По сути, оптимальным для Тройта будет продлить его на что-то меньшее максималки. Хз, допустим 40 в год.
40 в год за 10+8 в ПО? За среднюю защиту и очень ограниченную атаку?
ОтветChallenger13
40 в год за 10+8 в ПО? За среднюю защиту и очень ограниченную атаку?
Друг мой, поверь, Дюрен поборется за макс (не факт что получит).
Это крайне ограниченная позиция, не соответствующая реалиям - провалил ПО, все, вот тебе 20М и ни копейки больше. Это не так работает. Аргументов почему он заслуживает в районе 40М - полно.
А что с ним случилось? Я его не мог узнать. Явно травма, другой причины нет наверное
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ник Райт: «Близнецам Томпсонам стоит запереться с тренером по броскам. С трехочковыми из угла они будут стоить миллиард долларов»
19 мая, 12:40
«Детройт» может побороться за Лаури Маркканена и Кавая Ленарда
19 мая, 08:09
В НБА считают, что Джейлену Дюрену будет сложно претендовать на максимальный контракт
18 мая, 13:32
Рекомендуем
Главные новости
Джей Уильямс: «Хочу, чтобы игру уважали, не вижу этого со стороны «Тандер». Когда они падают при каждом броске в концовке, это выматывает»
12 минут назад
Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю
22 минуты назадВидео
Андрей Воронцевич: «Самое главное, чтобы Джонни Джузэнг не зазнавался, его очки – это работа всей команды»
47 минут назад
«Оклахома» набирает на 0,28 очка в среднем больше во владениях со сдваиваниями «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере
сегодня, 15:45Фото
Билл Симмонс: «Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в последней игре»
сегодня, 15:32
Эли Окобо стал MVP чемпионата Франции-2025/26
сегодня, 15:16
Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» играет с «Фенербахче», «Валенсия» встретится с «Реалом»
сегодня, 15:06
Джерри Стэкхауз пройдет собеседование на должность главного тренера «Портленда»
сегодня, 15:05
«Олимпиакос» – фаворит «Финала четырех» Евролиги по мнению прошлых и нынешних игроков
сегодня, 14:58
«Скучаешь по такой атмосфере, в США не так». Алперен Шенгюн прилетел в Афины на «Финал четырех» Евролиги
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Шаров об аварии: «Спали в дороге, проснулись от удара. Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя»
сегодня, 14:12
Дарюс Сонгайла пострадал из-за нападения владельца агрессивной собаки, у главного тренера «Шяуляя» рассечение после удара цепью по лицу
сегодня, 13:58
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Тренто» примет «Виртус», «Дертона» – «Венецию» в третьих играх серий
сегодня, 12:50
Жан Монтеро: «Теперь все знают нас, так что фактор неожиданности уже не дает «Валенсии» такого преимущества»
сегодня, 11:27
Михаил Ведищев покинул «Енисей», за который он выступал на правах аренды
сегодня, 11:03Фото
Деандре Эйтон, Руди Гобер и Андре Драммонд – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
сегодня, 09:35Видео
Реверс-данк Эвана Мобли и блок-шот Митчелла Робинсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:22Видео
Матч имени Вембаньямы, старт финала Востока и что ждет «Детройт» – обсуждаем в новом подкасте Игоря Сошникова
сегодня, 07:11ВидеоСпортс"
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 27 очков Брукса помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию» и выйти в следующий раунд, «Триест» проиграл «Брешии»
вчера, 21:02
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» и прошел в финал, «Дубай» победил «Будучность» в первой игре
вчера, 20:12
Рекомендуем