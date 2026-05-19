Траджан Лэнгдон: «Джейлен Дюрен провел фантастический сезон. Хотим сохранить его в «Пистонс»

Президент «Детройта» заявил о желании продлить контракт с Джейленом Дюреном.

Президент «Детройт » Траджан Лэнгдон высоко оценил сезон центрового Джейлена Дюрена, несмотря на заметный спад результативности в плей-офф.

«Джей Ди провел фантастический сезон. Участник Матча всех звезд. Один из главных игроков, благодаря которым мы стали командой с первым номером посева. Мы с нетерпением ждем возможности встретиться с его представителями, заключить соглашение и добиться того, чтобы он и дальше оставался игроком «Пистонс», – заявил Лэнгдон.

В регулярном чемпионате Дюрен сыграл 70 матчей, набирая в среднем 19,5 очка и 10,5 подбора за 28 минут на площадке.