Видео
0

Бен Симмонс завоевал титул в спортивной рыбалке

Бен Симмонс выиграл турнир со своей рыболовной командой.

Бывший участник Матча всех звезд НБА Бен Симмонс добавил к своему резюме новый титул вне баскетбола.

Его профессиональная рыболовная команда South Florida Sails одержала победу на турнире Walker’s Cay Open Cup в рамках Sport Fishing Championship, лиги по спортивной рыбалке, основанной в 2021 году и включающей 16 профессиональных команд из разных штатов США.

При этом Симмонс является мажоритарным владельцем South Florida Sails.

«Меня всегда интересовала рыбалка как спорт». Бен Симмонс стал владельцем команды в чемпионате по спортивной рыбалке

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети Sport Fishing Championship
logoБен Симмонс
logoНБА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Эта новость просто идеальна под плей-офф НБА.
Парнишка сразу понял к чему надо стремиться, и в чём его талант. Пока все эти Уэстбруки, Крисы Полы, Хардены итд что-то там думали, агенты варианты искали, рассматривали команды под титул - Бен просто взял и ушёл туда, где в мае месяце можно брать титулы.
ОтветUncle John
Парнишка сразу понял к чему надо стремиться, и в чём его талант. Пока все эти Уэстбруки, Крисы Полы, Хардены итд что-то там думали, агенты варианты искали, рассматривали команды под титул - Бен просто взял и ушёл туда, где в мае месяце можно брать титулы.
И по титулам разом обошел троих вместе взятых
А я не поехал
Я купил мотыля и пошёл на реку...
Ответpele_kan
А я не поехал Я купил мотыля и пошёл на реку...
Я люблю рыбалку.
Сядешь на берегу, закинешь удочку...
Ответde-fussball
Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку...
Клюет!
Ну просто ахахах какой-то
Какая самодостаточная новость)
Пока некоторые регулярно решают задачу как не попасть в плей-офф и поехать на марлина поскорее, Бен оказался мудрее всех этих бросателей мяча))
А ведь ему и 30 нет. А он уже сколько лет, как не проф игрок
Я увлекаюся спортивною рыбалкой.
Ловлю я рыбу даже в дождь, жару и снег.
И не отвадишь от рыбалки даже палкой.
Люблю рыбалку как спортсмен, как человек.

Эх, хвост, чешуя
Не поймал я ничего.
ОтветЮрий Бабкин
Я увлекаюся спортивною рыбалкой. Ловлю я рыбу даже в дождь, жару и снег. И не отвадишь от рыбалки даже палкой. Люблю рыбалку как спортсмен, как человек. Эх, хвост, чешуя Не поймал я ничего.
Вот тоже хорошо:

На девятой международной конференции в Женеве
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,
Направленных на углубление процесса
Выступали все!
А я не поехал
Я купил мотыля и пошёл на реку
Я люблю рыбалку
Сядешь на берегу,
Закинешь удочку…
Клюёт!
Рыба-рыба-рыба-кит
По доброй традиции жду фото и видео летом из зала, где он трёшки кладёт и показывает свою невероятную физическую форму! Не подведи, Бен!
ОтветИгорь Бобин
По доброй традиции жду фото и видео летом из зала, где он трёшки кладёт и показывает свою невероятную физическую форму! Не подведи, Бен!
Нет, теперь только видео с закидыванием приманки издалека
ОтветИгорь Бобин
По доброй традиции жду фото и видео летом из зала, где он трёшки кладёт и показывает свою невероятную физическую форму! Не подведи, Бен!
Непонятно, как он со своими трешками в море крючком попадает
Обыграл всю НБА, взял титул, на рыбалке!
ОтветНикола Тесла
Обыграл всю НБА, взял титул, на рыбалке!
Главное, с денюжкой все ок. А я даже болел за него, было время
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бен Симмонс заявил, что хочет сделать свое тело «непробиваемым» и что его бросок наконец ощущается хорошо
30 декабря 2025, 11:13
Не попал рыбой в океан. Бен Симмонс наслаждается жизнью без этой вашей НБА
26 декабря 2025, 15:30
«Меня всегда интересовала рыбалка как спорт». Бен Симмонс стал владельцем команды в чемпионате по спортивной рыбалке
23 декабря 2025, 20:28
Рекомендуем
Главные новости
Джей Уильямс: «Хочу, чтобы игру уважали, не вижу этого со стороны «Тандер». Когда они падают при каждом броске в концовке, это выматывает»
12 минут назад
Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю
22 минуты назадВидео
Андрей Воронцевич: «Самое главное, чтобы Джонни Джузэнг не зазнавался, его очки – это работа всей команды»
47 минут назад
«Оклахома» набирает на 0,28 очка в среднем больше во владениях со сдваиваниями «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере
сегодня, 15:45Фото
Билл Симмонс: «Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в последней игре»
сегодня, 15:32
Эли Окобо стал MVP чемпионата Франции-2025/26
сегодня, 15:16
Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» играет с «Фенербахче», «Валенсия» встретится с «Реалом»
сегодня, 15:06
Джерри Стэкхауз пройдет собеседование на должность главного тренера «Портленда»
сегодня, 15:05
«Олимпиакос» – фаворит «Финала четырех» Евролиги по мнению прошлых и нынешних игроков
сегодня, 14:58
«Скучаешь по такой атмосфере, в США не так». Алперен Шенгюн прилетел в Афины на «Финал четырех» Евролиги
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Шаров об аварии: «Спали в дороге, проснулись от удара. Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя»
сегодня, 14:12
Дарюс Сонгайла пострадал из-за нападения владельца агрессивной собаки, у главного тренера «Шяуляя» рассечение после удара цепью по лицу
сегодня, 13:58
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Тренто» примет «Виртус», «Дертона» – «Венецию» в третьих играх серий
сегодня, 12:50
Жан Монтеро: «Теперь все знают нас, так что фактор неожиданности уже не дает «Валенсии» такого преимущества»
сегодня, 11:27
Михаил Ведищев покинул «Енисей», за который он выступал на правах аренды
сегодня, 11:03Фото
Деандре Эйтон, Руди Гобер и Андре Драммонд – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
сегодня, 09:35Видео
Реверс-данк Эвана Мобли и блок-шот Митчелла Робинсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:22Видео
Матч имени Вембаньямы, старт финала Востока и что ждет «Детройт» – обсуждаем в новом подкасте Игоря Сошникова
сегодня, 07:11ВидеоСпортс"
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 27 очков Брукса помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию» и выйти в следующий раунд, «Триест» проиграл «Брешии»
вчера, 21:02
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» и прошел в финал, «Дубай» победил «Будучность» в первой игре
вчера, 20:12
Рекомендуем