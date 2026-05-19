Бен Симмонс завоевал титул в спортивной рыбалке

Бен Симмонс выиграл турнир со своей рыболовной командой.

Бывший участник Матча всех звезд НБА Бен Симмонс добавил к своему резюме новый титул вне баскетбола.

Его профессиональная рыболовная команда South Florida Sails одержала победу на турнире Walker’s Cay Open Cup в рамках Sport Fishing Championship, лиги по спортивной рыбалке, основанной в 2021 году и включающей 16 профессиональных команд из разных штатов США.

При этом Симмонс является мажоритарным владельцем South Florida Sails.

«Меня всегда интересовала рыбалка как спорт». Бен Симмонс стал владельцем команды в чемпионате по спортивной рыбалке