Бен Симмонс завоевал титул в спортивной рыбалке
Бен Симмонс выиграл турнир со своей рыболовной командой.
Бывший участник Матча всех звезд НБА Бен Симмонс добавил к своему резюме новый титул вне баскетбола.
Его профессиональная рыболовная команда South Florida Sails одержала победу на турнире Walker’s Cay Open Cup в рамках Sport Fishing Championship, лиги по спортивной рыбалке, основанной в 2021 году и включающей 16 профессиональных команд из разных штатов США.
При этом Симмонс является мажоритарным владельцем South Florida Sails.
«Меня всегда интересовала рыбалка как спорт». Бен Симмонс стал владельцем команды в чемпионате по спортивной рыбалке
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети Sport Fishing Championship
