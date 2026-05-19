Стивен Эй Смит призвал Холмгрена лично опекать Вембаньяму: «В какой-то момент ты обязан принять этот вызов»

Стивен Эй Смит призвал Холмгрена взять на себя опеку над Вембаньямы.

Стивен Эй Смит раскритиковал центрового «Оклахомы» Чета Холмгрена за то, что он не опекал Виктора Вембаньяму в первом матче серии с «Сан-Антонио».

«Чет Холмгрен, что происходит? Мы все эти годы слышали разговоры о том, что вы друг друга не любите. Разве ты его не недолюбливаешь? Ты чемпион, а он приходит забрать то, что у тебя есть! И что ты собираешься делать? Поручить это Алексу Карузо? Поручить это Джейлену Уильямсу? Ты должен опекать этого парня! В какой-то момент ты обязан принять этот вызов», – заявил известный телеведущий.

Не, ну понятно, что без тебя Смитти, им вот ну никак не разобраться.

Призвал он - балаболка.
Да, там за версту видно, что у тренера другой план на опеку Вемби, но Чет такой "Не, мне плевать, воздухан с ESPN сказал, значит так и будет".
Ну в какой-то момент поопекает, наверное. Может когда тренер скажет. Но точно не когда скажет Стивен Эй.
А Дэйгнолт помощник Эя? Там Витёк Хартенштантайна время , в матче с двумя овертаймами ограничил в 12 минут, а тут такой помощник коуча)
Холгрем хорош в сериях где нет больших, как в серии с Финиксом и тем более с Лал, как только Хартенштайна выводят из игры он остается один на один без подстраховки, вот тогда начинаются проблемы! С финале с Индианой такая же проблема была, Тернер и Сиакам играли на периметре , в следствии чего Хартенштайн не играл много, вот тогда Чет показывал все свои слабые стороны, там тоже провальных игр хватало! Одна из самых больших проблем в межсезонье для окс будет выбор между Дортом и Айзеей, кого-то надо отпускать, и наверное Дорта, так как Чет без большого за спиной очень сложно играет
Дорта отпускать никто не будет. Смертельный номер)
Он пытается, Дженнифер
