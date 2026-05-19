Стивен Эй Смит призвал Холмгрена лично опекать Вембаньяму: «В какой-то момент ты обязан принять этот вызов»
Стивен Эй Смит раскритиковал центрового «Оклахомы» Чета Холмгрена за то, что он не опекал Виктора Вембаньяму в первом матче серии с «Сан-Антонио».
«Чет Холмгрен, что происходит? Мы все эти годы слышали разговоры о том, что вы друг друга не любите. Разве ты его не недолюбливаешь? Ты чемпион, а он приходит забрать то, что у тебя есть! И что ты собираешься делать? Поручить это Алексу Карузо? Поручить это Джейлену Уильямсу? Ты должен опекать этого парня! В какой-то момент ты обязан принять этот вызов», – заявил известный телеведущий.
Опубликовал: opimakh.ilya
Призвал он - балаболка.