Стивен Эй Смит призвал Холмгрена лично опекать Вембаньяму: «В какой-то момент ты обязан принять этот вызов»

Стивен Эй Смит призвал Холмгрена взять на себя опеку над Вембаньямы.

Стивен Эй Смит раскритиковал центрового «Оклахомы» Чета Холмгрена за то, что он не опекал Виктора Вембаньяму в первом матче серии с «Сан-Антонио ».

«Чет Холмгрен, что происходит? Мы все эти годы слышали разговоры о том, что вы друг друга не любите. Разве ты его не недолюбливаешь? Ты чемпион, а он приходит забрать то, что у тебя есть! И что ты собираешься делать? Поручить это Алексу Карузо? Поручить это Джейлену Уильямсу? Ты должен опекать этого парня! В какой-то момент ты обязан принять этот вызов», – заявил известный телеведущий.