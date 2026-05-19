«Виртус» намерен сохранить Карсена Эдвардса на следующий сезон

«Виртус » хочет сохранить Карсена Эдвардса на следующий сезон. По информации Sportando, продление контракта является одной из ключевых целей клуба.

Отмечается, что стороны уже начали переговоры о новом соглашении, и диалог проходит в позитивном ключе, что указывает на взаимную заинтересованность в продолжении сотрудничества.

Эдвардс в Евролиге в среднем набирал 17,3 очка, реализуя 46,7% двухочковых и 31,9% трехочковых бросков, а также добавляя 2,2 подбора и 2,3 передачи за матч.

Для «Виртуса» сохранение своего лидера атак станет важным шагом в формировании состава на следующий сезон.