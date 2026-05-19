«Виртус» намерен сохранить Карсена Эдвардса на следующий сезон

«Виртус» хочет сохранить Карсена Эдвардса на следующий сезон. По информации Sportando, продление контракта является одной из ключевых целей клуба.

Отмечается, что стороны уже начали переговоры о новом соглашении, и диалог проходит в позитивном ключе, что указывает на взаимную заинтересованность в продолжении сотрудничества.

Эдвардс в Евролиге в среднем набирал 17,3 очка, реализуя 46,7% двухочковых и 31,9% трехочковых бросков, а также добавляя 2,2 подбора и 2,3 передачи за матч.

Для «Виртуса» сохранение своего лидера атак станет важным шагом в формировании состава на следующий сезон.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportando
