Джефф Тиг: «Я бы набрал 100 очков в матче женской НБА»

Джефф Тиг заявил, что набрал бы 100 очков в матче женской НБА.

«У меня были бы показатели как у Уилта Чемберлена. Я бы набрал 100 очков. Я бы играл весь матч… Без обид в их адрес, но я вешу 97 килограмм, братан. Эйжа Уилсон, наверное, весит 90 – да черт, я сомневаюсь, что она весит даже 80 килограмм.

Эйжа набирает 46 очков, и это без неуважения – она реально сильный игрок. Ее не могут остановить, а меня‑то уж точно не остановят», – сказал экс-игрок НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
Комментарии

и 200 против пятилетних детей
Ответ
Дело не в пятилетних детей, а в том, что Тиг считает и я с этим согласен, что женский баскетбол это отстой, как практически любой вид спорта где соревнуются женщины, которые в принципе не могут конкурировать с мужчинами, хотя ратуют за равенство полов!
Ответ
Комментарий скрыт
Вот это Красава. Величайшим бы стал
Ну а что? Его спросили, он ответил. Куча игроков, после завершения карьеры превращаются в говорящих голов. Они так зарабатывают
Ответ
лучше бы рыбу ловил))
Мы однажды проводили небольшой местечковый турнир по стритболу. Ну там требования одного из спонсоров было подключить женскую аудиторию. Вопрос решили просто. На площадке всегда должна быть минимум одна девушка. Не в команде, а на площадке. Такого лютого турнира в жизни не видел))))
Ответ
Подробнее о лютости)
Джефф, тебе достаточно просто сменить пол, чтобы всем нам это доказать... Ты же в Америке в конце концов. Просто действуй!
Ответ
Яйцен клац-клац - и в дамки
Если бы в баскетболе отменили фолы, Майк Тайсон побил бы рекорд Рассела по титулам и заодно Джеффа Тига
После тренировок с Эйжей Вилсон Бен Адебайо набрал в мужской лиге 83 очка.
А в кошачьей НБА по 500 набирал бы
А чё не 1000 сразу? Сказать то легко, а как проверить? В женский баскетбол кто бы его пустил?
Я бы сейчас был отличником в первом классе
