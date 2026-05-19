Джефф Тиг: «Я бы набрал 100 очков в матче женской НБА»

Джефф Тиг заявил, что набрал бы 100 очков в матче женской НБА.

«У меня были бы показатели как у Уилта Чемберлена. Я бы набрал 100 очков. Я бы играл весь матч… Без обид в их адрес, но я вешу 97 килограмм, братан. Эйжа Уилсон , наверное, весит 90 – да черт, я сомневаюсь, что она весит даже 80 килограмм.

Эйжа набирает 46 очков, и это без неуважения – она реально сильный игрок. Ее не могут остановить, а меня‑то уж точно не остановят», – сказал экс-игрок НБА .