Джейкоб Топпин близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив»

«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры о подписании Джейкоба Топпина.

«Хапоэль Тель-Авив » ведет переговоры о приглашении форварда Джейкоба Топпина, ранее выступавшего за «Нью-Йорк» и «Атланту» в НБА .

Как сообщает Sport5 Топпин поддерживает контакт с клубом последние шесть месяцев и выразил готовность переехать в Израиль. При этом отмечается, что из-за своего происхождения игрок не будет занимать место легионера.

Топпин не был выбран на драфте 2023 года. В своем первом сезоне в НБА он провел за «Нью-Йорк» 9 матчей, набирая в среднем 1,4 очка. В следующем сезоне он сыграл 16 матчей, после чего в марте был отчислен и перешел в «Атланту».

За «Хоукс» Топпин провел всего 6 матчей: в декабре 2025 года он получил травму плеча, перенес операцию и выбыл до конца сезона. 15 декабря «Атланта» отчислила баскетболиста, и сейчас он является свободным агентом.