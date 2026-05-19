Билли Донован – фаворит на пост главного тренера «Орландо» (Джейк Фишер)
Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, у бывшего главного тренера «Чикаго» Билли Донована «отличные» шансы возглавить «Орландо».
«Хотя я всегда с осторожностью называю кого‑либо фаворитом на ту или иную должность – в НБА ситуация может быстро меняться, – инсайдеры по тренерским вопросам во всей лиге исходят из того, что у бывшего тренера «Буллз» Билли Донована отличные шансы получить эту должность.
Источники подтвердили, что Донован ведет переговоры с президентом «Мэджик» Джеффом Уэлтманом и в ближайшее время проведет личную встречу с топ‑менеджером «Мэджик».
Также «Орландо» держит в поле зрения ассистента «Клипперс» Джеффа Ван Ганди. Специалист по защите в штабе Тайрона Лю, к слову, является братом бывшего главного тренера «Мэджик» Стэна Ван Ганди», – отметил инсайдер.
Пусть к студентам идёт, в НБА провалился, мысли нет никакой