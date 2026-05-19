Билли Донован – фаворит на пост главного тренера «Орландо» (Джейк Фишер)

У Билли Донована «отличные шансы» возглавить «Орландо».

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, у бывшего главного тренера «Чикаго» Билли Донована «отличные» шансы возглавить «Орландо».

«Хотя я всегда с осторожностью называю кого‑либо фаворитом на ту или иную должность – в НБА ситуация может быстро меняться, – инсайдеры по тренерским вопросам во всей лиге исходят из того, что у бывшего тренера «Буллз» Билли Донована отличные шансы получить эту должность.

Источники подтвердили, что Донован ведет переговоры с президентом «Мэджик» Джеффом Уэлтманом и в ближайшее время проведет личную встречу с топ‑менеджером «Мэджик».

Также «Орландо» держит в поле зрения ассистента «Клипперс» Джеффа Ван Ганди. Специалист по защите в штабе Тайрона Лю, к слову, является братом бывшего главного тренера «Мэджик» Стэна Ван Ганди», – отметил инсайдер.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Stein Line
И стоило ли тогда увольнять Мозли? Какой же бред
Ван Ганди и Донован. Орландо решило на 10 лет назад откатиться? Взяли бы сразу Дока тогда.Неужели нет молодых специалистов? Вон Финикс взял Отта и не прогодал. Ещё есть пример Сас и окс
Вогель, Бад и Тибодо до сих пор без работы а Орландо хочет плэй-офф маэстро.
ОтветKappaPride
Бад и Тибодо застряли в своих схемах и старой жизни, никаких новых идей, никаких перестановок и изменений во время игры, на чем собственно и погорели кучу раз, да Донован не лучший вариант, но он из студентов, значит умеет найти подход к молодым игрокам
ОтветМурзин Ринат
И что толку от этого подхода, если он как тренер днарь? Везде где он работал в НБА болельщики мечтали о его уходе
Там Кидда уволили из Мавс
Дайте Джеффу шанс. Он хотя бы со всей страстью попробует поднять целину)
Донован физрук и днарь.
Пусть к студентам идёт, в НБА провалился, мысли нет никакой
