31 очко Карузо – лучший результат в истории финалов конференций среди недрафтованных игроков

Алекс Карузо вошел в историю плей-офф НБА с уникальным достижением.

Защитник «Оклахомы» Алекс Карузо набрал 31 очко в первом матче серии плей-офф против «Сан-Антонио». Это лучший показатель результативности в истории финалов конференций среди игроков, не выбранных на драфте.

В текущем плей-офф Карузо в среднем набирает 10,2 очка, 3,3 подбора, 1,6 передачи и 1,6 перехвата за 22 минуты на площадке.

Шэй Гилджес-Александер: «Жаль, что такая игра Алекса Карузо пропала даром»

Карузо слишком хорош, чтобы выходить на драфт. Не команды выбирают его, а он - команды
Если когда-нибудь расскажут мою историю, пусть скажут, что я ходил с гигантами. Люди возникают и исчезают, как зимняя пшеница, но эти имена никогда не умрут. Пусть скажут, что я жил во времена Карузо.
Дело даже не в 31 очке набранном Карузо, а в его влиянии на игру команды.
Действительно, легенда) идеальный игрок для команды, борющейся за титул.
Это не Карузо набрал очки, это очки выбрали Карузо
Единственный кто может остановить Вембу, и ещё и набрать больше всех в команде.
Карузо - это вам не Мойша напел!
