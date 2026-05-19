31 очко Карузо – лучший результат в истории финалов конференций среди недрафтованных игроков
Алекс Карузо вошел в историю плей-офф НБА с уникальным достижением.
Защитник «Оклахомы» Алекс Карузо набрал 31 очко в первом матче серии плей-офф против «Сан-Антонио». Это лучший показатель результативности в истории финалов конференций среди игроков, не выбранных на драфте.
В текущем плей-офф Карузо в среднем набирает 10,2 очка, 3,3 подбора, 1,6 передачи и 1,6 перехвата за 22 минуты на площадке.
Шэй Гилджес-Александер: «Жаль, что такая игра Алекса Карузо пропала даром»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
