31 очко Карузо – лучший результат в истории финалов конференций среди недрафтованных игроков

Алекс Карузо вошел в историю плей-офф НБА с уникальным достижением.

Защитник «Оклахомы» Алекс Карузо набрал 31 очко в первом матче серии плей-офф против «Сан-Антонио». Это лучший показатель результативности в истории финалов конференций среди игроков, не выбранных на драфте.

В текущем плей-офф Карузо в среднем набирает 10,2 очка, 3,3 подбора, 1,6 передачи и 1,6 перехвата за 22 минуты на площадке.

Шэй Гилджес-Александер: «Жаль, что такая игра Алекса Карузо пропала даром»