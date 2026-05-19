В «Фенербахче» уверены, что Хортон-Такер и Биберович останутся в клубе

Два ключевых игрока «Фенербахче» останутся в клубе в следующем сезоне.

Два ключевых игрока «Фенербахче» Тэйлен Хортон-Такер и Тарик Биберович останутся в клубе на следующий сезон, подтвердил директор баскетбольного подразделения Джем Чиритджи в интервью Sports Digitale.

«Талэн Хортон-Такер полюбил здесь все. Он продолжит выступать за нас и в следующем сезоне. Сейчас нет ничего конкретного со стороны НБА. Возможно, к Тарику был интерес, но он – наш игрок и продолжит оставаться с нами», – сказал Чиритджи.

Он также сообщил, что клуб провел предварительные переговоры с рядом потенциальных новичков, но окончательные решения будут приняты после «Финала четырех», где «Фенербахче» встретится с «Олимпиакосом» в первом полуфинале.

«Не хочу называть имена, но наши болельщики могут быть спокойны за следующий сезон. Работа продолжается, но сейчас наш главный приоритет – «Финал четырех», – отметил функционер.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sports Digitale
Эх, рядом стоят новости про ТХТ и достижения Лёхи Карузо.
Пелинка, Пелинка, ну ты и жадный лошара...
