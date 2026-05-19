Мэджик Джонсон: «Майк Браун проделал потрясающую работу. Использование Таунса как плеймейкера – отличное решение»
Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон высоко оценил работу главного тренера Майка Брауна и перестройку атакующей модели команды в текущем сезоне.
«Майк Браун заслуживает высокой оценки. В этом сезоне он проделал потрясающую работу, особенно в нападении. Было отличным решением использовать Карла-Энтони Таунса в роли центрового-плеймейкера – это снизило нагрузку на Джейлена Брансона, которому больше не нужно столько владеть мячом.
Таунс отлично справляется со своей ролью и показывает один из лучших отрезков в карьере, играя рядом с Брансоном, который был неудержим в последних двух раундах плей-офф», – написал Джонсон на своей странице в соцсети X.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Мэджика Джонсона в соцсети X
