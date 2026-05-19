«Барселона» договорилась о переходе Майка Джеймса (Mundo Deportivo)
«Барселона» согласовала переход опытного разыгрывающего Майка Джеймса, сообщает Mundo Deportivo. Игрок «Монако» согласился присоединиться к каталонскому клубу, несмотря на неопределенность вокруг будущего главного тренера Хавьера Паскуаля.
Изначально приоритет на позицию в задней линии отдавался другим кандидатам, включая Сильвена Франсиско и Жана Монтеро, однако в итоге «Барса» переключилась на Джеймса.
Отмечается, что игрок был заранее проинформирован о ситуации с тренерским штабом до согласования сделки. При этом возможные кандидаты на пост главного тренера «Барселоны» – Вассилис Спанулис и Ибон Наварро – уже знакомы с Джеймсом по совместной работе в «Монако» и «Басконии».
35-летний Джеймс остается одним из ведущих защитников Евролиги: в минувшем сезоне он набирал в среднем 16,4 очка и отдавал 6,5 передачи.
