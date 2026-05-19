«Барселона» договорилась о переходе Майка Джеймса (Mundo Deportivo)

Майк Джеймс станет игроком «Барселоны», несмотря на неопределенность с тренером.

«Барселона» согласовала переход опытного разыгрывающего Майка Джеймса, сообщает Mundo Deportivo. Игрок «Монако» согласился присоединиться к каталонскому клубу, несмотря на неопределенность вокруг будущего главного тренера Хавьера Паскуаля.

Изначально приоритет на позицию в задней линии отдавался другим кандидатам, включая Сильвена Франсиско и Жана Монтеро, однако в итоге «Барса» переключилась на Джеймса.

Отмечается, что игрок был заранее проинформирован о ситуации с тренерским штабом до согласования сделки. При этом возможные кандидаты на пост главного тренера «Барселоны» – Вассилис Спанулис и Ибон Наварро – уже знакомы с Джеймсом по совместной работе в «Монако» и «Басконии».

35-летний Джеймс остается одним из ведущих защитников Евролиги: в минувшем сезоне он набирал в среднем 16,4 очка и отдавал 6,5 передачи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Соболезнования Барселоне.
ОтветСергей Орлов
джеймс конечно чиканутый, но дотащить барселону до титулов способен. Если уж Монако в Ф-4 Евролиги вывел. Так что зря соболезнуете
ОтветVano from Tbilisi
🤣
Команда, которая будучи фаворитом регулярно выступает меньше силы своего состава, объединяется с токсиком Джеймсом, который регулярно лагает в решающих матчах.
ОтветM@ster :-)
а кто там из сильных игроков нынче?
ОтветM@ster :-)
Когда он лагал в решающих играх ? Не он ли Монако в прошлом сезоне вывел клуб в топы ?
Барселона опять хочет бороться за титулы?
Вроде как были трансферные слухи про Дэвида Деджулиуса из Мурсии. Вот это более реальный вариант.
