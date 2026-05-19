«Фенербахче» официально подтвердил продление лицензии Евролиги

«Фенербахче» продолжит выступать Евролиге.

«Фенербахче » опубликовал официальное заявление, подтвердив продление лицензии на участие в Евролиге, которая истекала в конце текущего сезона.

Турецкий гранд заявил, что конструктивно оценивает различные проекты и организационные инициативы, касающиеся будущего европейского баскетбола, подчеркнув при этом, что его подход никогда не носил разъединительного характера и был направлен на вклад в развитие спорта на континенте посредством коллективных усилий.

«Мы также внимательно отслеживаем видение НБА относительно европейского баскетбола и ее взгляд на глобальное развитие игры. Мы считаем, что этот интерес, наряду с другими инвестиционными инициативами, имеет большую ценность для будущего игры», – говорится в заявлении..

Клуб вновь подтвердил намерение нести ответственность за будущее развитие баскетбола в Европе , подчеркнув, что его истинный потенциал будет раскрыт тогда, когда конкуренция останется только на площадке, а все стороны за ее пределами объединятся вокруг общего видения.