Тимофей Мозгов: «Сан-Антонио» станет чемпионом, Вембаньяма – уникальный игрок.

Экс-центровой НБА и сборной России Тимофей Мозгов высказался о ходе плей-офф НБА и назвал возможного фаворита в борьбе за чемпионский титул.

«Конечно, хотелось, чтобы «Кливленд » вновь пробился в финал, но «Никс» слишком уж легко прошли «Филадельфию». Поэтому шансы как минимум равны.

Если же говорить о фаворитах – думаю, «Сан-Антонио » станет чемпионом. Против Вембаньямы не то чтобы совсем нет оружия, но в спорте всегда есть фактор травмы – например, проблемы с коленом или голеностопом».

Если серьезно, он действительно уникальный игрок. Защищаться против него архисложно. При этом важно понимать: Виктор не один играет за команду. Несмотря на то что сменилось целое поколение – нет уже Данкана, Джинобили и Паркера, – команда по-прежнему придерживается того стиля, которым славился «Сан-Антонио» при Грегге Поповиче. Двигают мяч, играют командно. Это очень важно», – отметил Мозгов в интервью «Спорт-Экспрессу».