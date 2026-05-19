Тимофей Мозгов: «Сан-Антонио» станет чемпионом, Вембаньяма – уникальный игрок»

Экс-центровой НБА и сборной России Тимофей Мозгов высказался о ходе плей-офф НБА и назвал возможного фаворита в борьбе за чемпионский титул.

«Конечно, хотелось, чтобы «Кливленд» вновь пробился в финал, но «Никс» слишком уж легко прошли «Филадельфию». Поэтому шансы как минимум равны.

Если же говорить о фаворитах – думаю, «Сан-Антонио» станет чемпионом. Против Вембаньямы не то чтобы совсем нет оружия, но в спорте всегда есть фактор травмы – например, проблемы с коленом или голеностопом».

Если серьезно, он действительно уникальный игрок. Защищаться против него архисложно. При этом важно понимать: Виктор не один играет за команду. Несмотря на то что сменилось целое поколение – нет уже Данкана, Джинобили и Паркера, – команда по-прежнему придерживается того стиля, которым славился «Сан-Антонио» при Грегге Поповиче. Двигают мяч, играют командно. Это очень важно», – отметил Мозгов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
Это всё ладно, ты скажи лучше сможет ли он превзойти твои 93+29?
А что за прикол? Я что-то пропустил, поясните по возможности
Году в 15м на табло была опечатка, где написали, что ТиМо набрал 93+29. С тех пор завирусилось, как мем
Блин, я конечно, понимаю 41 очко, 21 подбор, но Дилон Харпер - 7 перехватов(!!!) Он первый год в лиге! В плей-офф семь перехватов!
Пугает этот оракул с медиалиги)
Интересно сколько будет таких мнений если Оклахома две подряд заберёт ))
Пройдут Оклу и отлетят НЙ
