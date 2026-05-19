Шэмс Чарания: «Майами» и «Миннесота» вели предметные переговоры по Яннису, остальные обсуждали лишь концепции сделки»

Шэмс Чарания рассказал, какие клубы интересовались Яннисом перед дедлайном.

Инсайдер Шэмс Чарания в шоу Пэта Макафи перечислил команды, которые проявляли интерес к форварду «Милуоки » Яннису Адетокумбо накануне дедлайна обменов и, как ожидается, сохранят его в межсезонье.

«Такие команды, как «Майами » и «Миннесота», вели более предметные, развернутые обсуждения. Тогда как «Кливленд », «Лейкерс », «Селтикс» и «Никс» в основном выходили на связь и обсуждали общие концепции сделки.

«Бостон» действительно демонстрировал определенный интерес, который, как ожидается, сохранится и в межсезонье. Однако он так и не перешел к конкретным деталям, потому что для танго нужны двое. Вы не станете предлагать игрока, который может потребоваться для заключения сделки, без встречного интереса с другой стороны», – поделился Чарания.