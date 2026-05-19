Наталия Фураева: «Рады, что президент Евролиги Бодирога не забывает о российских командах и посещает Москву»

Фураева: Рады, что глава Евролиги Бодирога не забывает о российских командах.

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева в интервью «Матч ТВ» подвела итоги праздничных мероприятий, посвященных 20-летию победы клуба в «Финале четырех» Евролиги в Праге.

– Мы очень рады, что задумали, организовали и провели юбилейные мероприятия. Получилось порадовать, где‑то удивить и наших легендарных гостей, и болельщиков. Здорово, что было очень близко к аншлагу, и что команда добилась победы, удвоив праздничные эмоции.

- С какими словами уезжали Мессина, Папалукас и Смодиш?

– Они были в полном восторге. И от возможности встречи друг с другом, и от праздника, и от того, как похорошела Москва. Этторе к тому же был по‑настоящему поражен тем вниманием и любовью, которые проявили болельщики, просто‑таки шокирован огромнейшей очередью на автограф‑сессии. Сказал, что не представляет, где еще так относятся к собственной истории, к своим заслуженным игрокам и тренерам.

- Как восприняли торжества ваши друзья и коллеги из‑за рубежа?

– Прежде всего, хочу поблагодарить за визит президента Евролиги Деяна Бодирогу. По сути, его приезд придал нашему юбилею официальный статус. Очень рады, что Бодирога не забывает о российских командах и наведывается в Москву не в первый раз.

Мы, конечно, получили огромное количество сообщений и поздравлений, ведь наша церемония разлетелась по огромному количеству европейских СМИ и соцсетей. Еще один наш легендарный ветеран Серхио Родригес , ныне спортивный директор «Реала», написал, что уже ждет‑не дождется 2039 года, чтобы отпраздновать 20‑летие нашей победы в Витории. И даже предложил не тянуть и отметить сначала 10‑летие, – поделилась вице-президент ЦСКА.