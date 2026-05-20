Женская НБА. 61 очко Сайкс и Мэбри на двоих помогло «Торонто» обыграть «Финикс»

20 мая в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошел один матч.

«Финикс» на своей площадке уступил «Торонто».

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Финикс – Торонто – 90:98 (23:23, 21:22, 30:28, 16:25)

ФИНИКС: Коппер (18), Томас (17 + 6 подборов + 8 передач), Боннер (13), Ногич (13), Мэк (12 + 10 подборов)

ТОРОНТО: Сайкс (31 + 7 подборов + 6 передач), Мэбри (30 + 5 подборов), Райс (15 + 7 подборов), Юскайте (10 + 5 подборов)

20 мая. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
