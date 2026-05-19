Продление контракта с Джейленом Брауном не входит в приоритеты «Бостона» этим летом (Брайан Робб)

«Селтикс» не считают продление Джейлена Брауна первоочередной задачей.

После раннего вылета из плей-офф «Бостон » ждет насыщенное межсезонье. При этом подписание нового долгосрочного контракта с Джейленом Брауном , судя по всему, не входит в приоритеты клуба, сообщает Брайан Робб из MassLive.

«Брэд Стивенс не раз занимался продлением контрактов, но выделять такие деньги 33-летнему игроку – далеко не очевидное решение. Подобное долгосрочное обязательство скорее навредит его цене на рынке обмена, чем поможет – даже после выдающегося регулярного сезона-2025/26.

Проще говоря, у «Селтикс» сейчас нет острой необходимости продлевать контракт – разве что ради того, чтобы успокоить Брауна. Это не станет стимулом для следующей крупной сделки Стивенса. У него есть более важные решения на ближайшее время, а решение о долгосрочном будущем Брауна здесь не поможет. По этой причине не стоит ждать, что продление контракта будет в приоритете у Стивенса этим летом», – отметил журналист.

Браун, который провел лучший сезон в карьере (28,7 очка, 6,9 подбора, 5,1 передачи), официально получит право подписать новое двухлетнее продление на 142 миллиона долларов в июле. Сейчас он выступает по пятилетнему супермаксимальному контракту на 285,4 миллиона, подписанному в 2023 году.