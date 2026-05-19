  Продление контракта с Джейленом Брауном не входит в приоритеты «Бостона» этим летом (Брайан Робб)
Продление контракта с Джейленом Брауном не входит в приоритеты «Бостона» этим летом (Брайан Робб)

«Селтикс» не считают продление Джейлена Брауна первоочередной задачей.

После раннего вылета из плей-офф «Бостон» ждет насыщенное межсезонье. При этом подписание нового долгосрочного контракта с Джейленом Брауном, судя по всему, не входит в приоритеты клуба, сообщает Брайан Робб из MassLive.

«Брэд Стивенс не раз занимался продлением контрактов, но выделять такие деньги 33-летнему игроку – далеко не очевидное решение. Подобное долгосрочное обязательство скорее навредит его цене на рынке обмена, чем поможет – даже после выдающегося регулярного сезона-2025/26.

Проще говоря, у «Селтикс» сейчас нет острой необходимости продлевать контракт – разве что ради того, чтобы успокоить Брауна. Это не станет стимулом для следующей крупной сделки Стивенса. У него есть более важные решения на ближайшее время, а решение о долгосрочном будущем Брауна здесь не поможет. По этой причине не стоит ждать, что продление контракта будет в приоритете у Стивенса этим летом», – отметил журналист.

Браун, который провел лучший сезон в карьере (28,7 очка, 6,9 подбора, 5,1 передачи), официально получит право подписать новое двухлетнее продление на 142 миллиона долларов в июле. Сейчас он выступает по пятилетнему супермаксимальному контракту на 285,4 миллиона, подписанному в 2023 году.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: MassLive
Прошёл по ссылке... Там прям целая нормальная статья, подсчёты всякие, о том, как в сезоне 29/30, когда Брауну будет 33 года, зарплата будет 66 лямов....

Это ж надо так умудриться из ТОГО сделать ЭТО (новость)
Uncle John
Щас постоянно такие новости про нба,игрок ток контракт на 4 года подписал .через год уже пишут,про слухи о новом контракте
Uncle John
А на берёзе сидит Гоголь... (с)
Как будто только вчера холивары были про 300 лямов Брауну, а тут уже новый собираются холивар созывать.
Почему 33х летнему игроку ?
Имеется ввиду, что ему будет 33 когда закончится это предпологаемое продление
Потому что речь про продление контракта, который истекает через три года
брауну 29 лет, держу в курсе
У него текущий контакт до сезона 28-29, держу в курсе
А ты автор статьи что-ли?
Моё мнение - Браун круче Тэйтума и именно Брауна надо Бостону сохранять обязательно.
Чувак весь сезон тащил Бостон.
Брауна интересно мимо ОИ тоже прокатят снова?)
