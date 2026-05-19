Андреа Тринкьери участвует в создании новой баскетбольной академии в Кремоне

Будущий главный тренер ПАОКа Андреа Тринкьери запускает масштабный проект по спасению молодежного баскетбола в Кремоне.

Кризисная ситуация возникла после того, как местный клуб «Ваноли Кремона» прекратил деятельность в конце сезона, оставив большую брешь в баскетбольной структуре города. Сильнее всего это ударило по системе молодежного спорта: около 250 детей внезапно остались без команды.

Как сообщает La Giornata Tipo, Тринкьери, давно связанный с Кремоной, лично восстанавливает академию: обходит местные предприятия, налаживает контакты с бизнесом и работает с бывшим владельцем клуба Альдо Ваноли, чтобы обеспечить финансовую поддержку.

Идея проекта – не просто перезапуск программы, а создание полноценной баскетбольной академии с долгосрочным видением и современными методами тренировок.

В случае успеха проекта 250 молодых игроков в Кремоне снова смогут тренироваться, а в городе будет восстановлена надежная система подготовки юных баскетболистов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: La Giornata Tipo
Большой молодец!
