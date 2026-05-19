0

Шэмс Чарания об интересе к Леброну: «С ним связывались почти все клубы, претендующие на титул»

Шэмс Чарания об интересе к Леброну: С ним связывались почти все контендеры.

Несколько команд НБА, претендующих на чемпионский титул, уже связались с Леброном Джеймсом и его окружением после завершения сезона «Лейкерс». Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания в шоу Пэта Макафи.

«На прошлой неделе я разговаривал с Ричем Полом на драфт-комбайне в Чикаго, и он сказал мне, что с ними связалась почти все контендеры. Так что контакты продолжатся.

Весь сезон все указывало на то, что Леброн проведет еще один год. Посмотрим, изменится ли это сейчас. Ему нужно время на раздумья. Мы никогда раньше такого не видели – ему 41 год. Если Джеймс решит завершить карьеру, не думаю, что кто‑то будет его осуждать, но все же ожидается, что он проведет еще как минимум один сезон.

Посмотрим, Останется ли он в составе «Лейкерс» или перейдет куда-то. Но комфорт в Лос-Анджелесе, привычная жизнь и желание «Лейкерс» сохранить его – все это играет свою роль», – отметил инсайдер.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Oh No He Didn’t в соцсети Х
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
Рич Пол
Шэмс Чарания

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Рич Пол конечно тот еще источник
шутки шутками, но краб усилил бы любую команду в НБА. С трудовой этикой у него всегда был порядок, коллектив не баламутил, на нынешнем этапе карьеры готов быть страховкой главных звезд в команде, все еще способен тащить.
Вся проблема в деньгах. А за умеренный прайс очередь выстроится
ОтветVano from Tbilisi
шутки шутками, но краб усилил бы любую команду в НБА. С трудовой этикой у него всегда был порядок, коллектив не баламутил, на нынешнем этапе карьеры готов быть страховкой главных звезд в команде, все еще способен тащить. Вся проблема в деньгах. А за умеренный прайс очередь выстроится
Вроде логично, что нужен любой команде. А с другой стороны - вот допустим в серии ОКС-САС, где 7 матчей, и атака и защита каждое владение важны. Куда тут Леброна встроить ? И на какие деньги ?)
Ответwildgamer
Вроде логично, что нужен любой команде. А с другой стороны - вот допустим в серии ОКС-САС, где 7 матчей, и атака и защита каждое владение важны. Куда тут Леброна встроить ? И на какие деньги ?)
Тренеры точно придумают что-нибудь) То что краб может защищаться и атаковать я думаю он давно всем доказал. Да и мозгов(в плане баскетбола) хватит на САС с оклой вместе взятыми. + не стоит забывать что те же САС сопляки 20-летние, отсутствие опыта может сильно сказаться.

Но деньги конечно главная проблема. Все зависит от краба, 20-25+ ему не дадут в претендентах
Контендера по сути два. Почти все -значит связывался один. Осталось выяснить: Окла или Спёрс
ОтветНикита1151
Контендера по сути два. Почти все -значит связывался один. Осталось выяснить: Окла или Спёрс
Да,а как же, Никс, Бостон, Кливленд, Детройт, Миннесота, Денвер??
ОтветНикита1151
Контендера по сути два. Почти все -значит связывался один. Осталось выяснить: Окла или Спёрс
как раз им он не нужен. Контендерам второго эшелона, которые хотят составить конкуренцию Окле или Спёрс, в теории он мог бы пригодиться.
В Сан Антонио легко зашел бы
ОтветTydeus
В Сан Антонио легко зашел бы
На вет минимум)
Сердца требуют перемен, как пел Цой. Тем более, судя по интервью, не сказал бы, чтоб очень хотели его удержать в Лейкерс. Надеюсь, откроет новую страницу.
Бостон... вам нужен разыгрывающий
Короче будет играть до серьёзной травмы. Лет до 45 мб доиграет, рекорды новые поставит, наследие как никак.
Рич пол врать не станет.
Кавс и НЙ в целом рабочие варианты
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каким будет следующий контракт Леброна Джеймса?
17 мая, 11:50
Рич Пол о выпаде Дрейка в адрес Леброна в новой песне: «Взрослые люди. Надеюсь, когда-нибудь поговорят и помирятся»
17 мая, 08:08
Пол Пирс назвал странную причину, почему Леброну стоит завершить карьеру: «Он все еще подвергается критике»
17 мая, 05:12
Рекомендуем
Главные новости
Джей Уильямс: «Хочу, чтобы игру уважали, не вижу этого со стороны «Тандер». Когда они падают при каждом броске в концовке, это выматывает»
9 минут назад
Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю
19 минут назадВидео
Андрей Воронцевич: «Самое главное, чтобы Джонни Джузэнг не зазнавался, его очки – это работа всей команды»
44 минуты назад
«Оклахома» набирает на 0,28 очка в среднем больше во владениях со сдваиваниями «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере
57 минут назадФото
Билл Симмонс: «Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в последней игре»
сегодня, 15:32
Эли Окобо стал MVP чемпионата Франции-2025/26
сегодня, 15:16
Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» играет с «Фенербахче», «Валенсия» встретится с «Реалом»
сегодня, 15:06
Джерри Стэкхауз пройдет собеседование на должность главного тренера «Портленда»
сегодня, 15:05
«Олимпиакос» – фаворит «Финала четырех» Евролиги по мнению прошлых и нынешних игроков
сегодня, 14:58
«Скучаешь по такой атмосфере, в США не так». Алперен Шенгюн прилетел в Афины на «Финал четырех» Евролиги
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Шаров об аварии: «Спали в дороге, проснулись от удара. Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя»
сегодня, 14:12
Дарюс Сонгайла пострадал из-за нападения владельца агрессивной собаки, у главного тренера «Шяуляя» рассечение после удара цепью по лицу
сегодня, 13:58
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Тренто» примет «Виртус», «Дертона» – «Венецию» в третьих играх серий
сегодня, 12:50
Жан Монтеро: «Теперь все знают нас, так что фактор неожиданности уже не дает «Валенсии» такого преимущества»
сегодня, 11:27
Михаил Ведищев покинул «Енисей», за который он выступал на правах аренды
сегодня, 11:03Фото
Деандре Эйтон, Руди Гобер и Андре Драммонд – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
сегодня, 09:35Видео
Реверс-данк Эвана Мобли и блок-шот Митчелла Робинсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:22Видео
Матч имени Вембаньямы, старт финала Востока и что ждет «Детройт» – обсуждаем в новом подкасте Игоря Сошникова
сегодня, 07:11ВидеоСпортс"
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 27 очков Брукса помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию» и выйти в следующий раунд, «Триест» проиграл «Брешии»
вчера, 21:02
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» и прошел в финал, «Дубай» победил «Будучность» в первой игре
вчера, 20:12
Рекомендуем