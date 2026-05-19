Шэмс Чарания об интересе к Леброну: «С ним связывались почти все клубы, претендующие на титул»

Шэмс Чарания об интересе к Леброну: С ним связывались почти все контендеры.

Несколько команд НБА , претендующих на чемпионский титул, уже связались с Леброном Джеймсом и его окружением после завершения сезона «Лейкерс». Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания в шоу Пэта Макафи.

«На прошлой неделе я разговаривал с Ричем Полом на драфт-комбайне в Чикаго, и он сказал мне, что с ними связалась почти все контендеры. Так что контакты продолжатся.

Весь сезон все указывало на то, что Леброн проведет еще один год. Посмотрим, изменится ли это сейчас. Ему нужно время на раздумья. Мы никогда раньше такого не видели – ему 41 год. Если Джеймс решит завершить карьеру, не думаю, что кто‑то будет его осуждать, но все же ожидается, что он проведет еще как минимум один сезон.

Посмотрим, Останется ли он в составе «Лейкерс» или перейдет куда-то. Но комфорт в Лос-Анджелесе, привычная жизнь и желание «Лейкерс » сохранить его – все это играет свою роль», – отметил инсайдер.