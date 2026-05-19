Ник Райт: «Близнецам Томпсонам стоит запереться с тренером по броскам. С трехочковыми из угла они будут стоить миллиард долларов»

Райт наметил план для Томпсонов в межсезонье.

Обозреватель Ник Райт считает, что форварды Амен Томпсон («Хьюстон ») и Осар Томпсон («Детройт ») значительно поднимут свою стоимость, если натренируют бросок.

«Не будет преувеличением сказать, что близнецам Томпсонам стоит этим летом вместе отправиться в сельскую Айову вместе с тренером по броскам, запереться в спортзале и вернуться только в следующем году. Обоим нужен хотя бы более-менее приличный трехочковый из угла, а также одна-две позиции на средней дистанции, где они чувствуют себя комфортно. С ними они будут стоить миллиард долларов», – сказал Райт.

В плей-офф Амен Томпсон набирал в среднем 19,2 очка при 48,8% с игры и 25% из-за дуги. Показатели Осара Томпсона составляли 8,2 очка, 50,5% с игры, 14,3% трехочковых.