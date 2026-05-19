Сергей Кущенко о быстроте Всеволода Ищенко: «Даже Усэйн Болт может позавидовать таким семимильным шагам»

Кущенко выделил быстроту Ищенко.

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко выделил главное качество защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко , который получил звание лучшего молодого игрока Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/26.

«Всеволод, несомненно, талант. Иногда делает ошибки, как любой молодой игрок, но потенциал у него феноменальный. В таком молодом возрасте показывать, может быть, не так постоянно, но настолько зрелую игру… Особенно впечатляющим получился первый матч полуфинала в Москве. Всеволод сдваивал на себе и отдавал прекрасные пасы, очень быстро убегал в отрыв. Даже сегодня – обратили внимание? – как стремительно он пробежал всю площадку в погоне за [Антониусом] Кливлендом и успел поставить блок-шот? Наверное, даже Усэйн Болт может позавидовать таким семимильным шагам», – сказал Кущенко.

В третьем матче серии против ЦСКА, который закончился поражением «Локомотива » (81:100), Ищенко отметился 9 очками (0 из 4 с игры, 9 из 11 с линии), 5 подборами, 2 передачами, 2 перехватами и 2 блок-шотами.