«Пари НН» уволит генерального менеджера Николая Галаева

Галаев больше не будет генеральным менеджером «Пари НН».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Николай Галаев покинет должность генерального менеджера «Пари НН».

Галаев, который ранее был главной департамента национальных и резервных сборных РФБ, занимал пост генменеджера нижегородцев с лета 2025 года. При нем команда завершила регулярку Единой лиги ВТБ на 9-м месте, не попав в плей-офф. В Кубке России «Пари НН» дошел до финала, где уступил МБА-МАИ.

По ходу сезона появлялись сообщения о финансовых задолженностях клуба перед игроками, которые привели к проблемам с составом.