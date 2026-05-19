Наталия Фураева: «Каспер Уэйр – точно тот игрок, который выкладывается в каждом матче независимо от окончания или продления контракта»

Фураева оценила выступление Уэйра.

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева высоко оценила игру защитника Каспера Уэйра в третьем матче серии против «Локомотива-Кубань» (победа 100:81).

Уэйр отметился 31 очком при 9 из 15 с игры, 6 из 11 трехочковых и 7 из 8 штрафных.

– Как прокомментируете яркую игру Уэйра? Сегодня у него более 30 очков, шесть дальних попаданий. Интересно, что первый матч после подписания с ним нового контракта он провел невыразительно, второй – хорошо, а сейчас просто блестяще сыграл.

– А, это Каспер, похоже, высоты боялся. В том плане, что на высоте на смотровой площадке мы подписывали контракт (смеется). А потом уже он успокоился, видимо, и провел матч на высоте. А так, Каспер не первый раз за годы в ЦСКА становится лидером, и совершенно точно не последний, и он точно тот игрок, который выкладывается в каждом матче независимо от окончания или продления контракта.