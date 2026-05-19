  Всеволод Ищенко: «Не знаю, что поел Уэйр, но играл очень хорошо, забивал тяжелые броски – ему было все равно на нашу защиту»
Всеволод Ищенко: «Не знаю, что поел Уэйр, но играл очень хорошо, забивал тяжелые броски – ему было все равно на нашу защиту»

Ищенко прокомментировал игру Уэйра.

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко поделился мыслями после поражения в третьей игре против ЦСКА (81:100, 1-2).

– Как тебе сегодняшний матч?

– Это уже настоящая битва. Сегодня было, наверное, все, что можно только представить: споры, драки. Но это плей-офф, я думаю, так и продолжится. Наверное, дальше будет еще жестче, нам нужно ответить на это. Они выиграли 20 очков у нас дома – это совершенно не то, на что мы рассчитывали. Будем стараться правильно отреагировать.

– Был ли сегодня какой-то ключевой момент?

– В первой четверти неплохо играли, можно сказать, даже контролировали игру. Но потом Каспер [Уэйр]... я не знаю, что он сегодня поел, но играл очень хорошо, забивал тяжелые броски, трехочковые через руку, средние – ему было все равно на нашу защиту. Правда, она тоже была не такой, какая должна быть в плей-oфф. Против таких игроков защищаться тяжело, но можно.

– Что-то хорошее было сегодня для «Локо»?

– Да. Проигрывая 23 очка в третьей четверти, несмотря на все трудности с фолами, на усталость и на то, что соперник продолжал забивать тяжелые мячи, мы нашли в себе силы сократить до 12 очков. Но слишком жестко сыграли в первые 7 секунд 4-й четверти, получили 2 фола и после такого, наверное, немножко стали аккуратничать. Потом опять постарались вернуться, но ЦСКА такие игры редко отдает, и сегодня у нас не получилось.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
