Кендрик Перкинс – Чету Холмгрену: «Вембаньяме ты не нравишься. Ты должен относиться к нему так же»

Перкинс обратился с советом к Холмгрену.

Экс-игрок НБА, а ныне телеэксперт Кендрик Перкинс высказался о противостоянии центровых Чета Холмгрена («Оклахома») и Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио »).

«Сегодня я видел, как Чет избегал прямого столкновения. Я видел, как он опекал других игроков на периметре. Я почти не видел его один на один с Вемби, а ведь он знает, что это соперничество тянется еще с их школьных дней.

Чтобы у него вообще был хоть какой-то шанс, Чету Холмгрену придется воспринимать это как личное дело, особенно в защите. Ему придется показать, почему он был одним из главных претендентов на DPOY. Сегодня ночью ему будет очень трудно заснуть.

Он должен воспринимать это как личный вызов, потому что Вемби не остановится. Повторю еще раз. Чет, если ты смотришь это, если его семья смотрит это: Виктору Вембаньяме ты не нравишься. Ты должен относиться к нему так же», – сказал Перкинс.

В первой игре серии Холмгрен отметился 8 очками и 8 подборами, в то время как Вембаньяма набрал 41 очко и 24 подбора.