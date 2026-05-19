Кендрик Перкинс – Чету Холмгрену: «Вембаньяме ты не нравишься. Ты должен относиться к нему так же»

Перкинс обратился с советом к Холмгрену.

Экс-игрок НБА, а ныне телеэксперт Кендрик Перкинс высказался о противостоянии центровых Чета Холмгрена («Оклахома») и Виктора ВембаньямыСан-Антонио»).

«Сегодня я видел, как Чет избегал прямого столкновения. Я видел, как он опекал других игроков на периметре. Я почти не видел его один на один с Вемби, а ведь он знает, что это соперничество тянется еще с их школьных дней.

Чтобы у него вообще был хоть какой-то шанс, Чету Холмгрену придется воспринимать это как личное дело, особенно в защите. Ему придется показать, почему он был одним из главных претендентов на DPOY. Сегодня ночью ему будет очень трудно заснуть.

Он должен воспринимать это как личный вызов, потому что Вемби не остановится. Повторю еще раз. Чет, если ты смотришь это, если его семья смотрит это: Виктору Вембаньяме ты не нравишься. Ты должен относиться к нему так же», – сказал Перкинс.

В первой игре серии Холмгрен отметился 8 очками и 8 подборами, в то время как Вембаньяма набрал 41 очко и 24 подбора.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SportsCenter
Единственное, что Чет должен, так это выполнять геймплан. Если в этом плане нет регулярной обороны против Виктора один в один, то и говорить не о чем.
ОтветMS89
Только хотел написать, что это была установка на игру тренерская. Ну и все забывают, что Чет накрыл победный бросок (думаю, что победный) Вити в конце основного времени.
ОтветPavel Zabolotnev
Ну в целом он в эпизодах "один на один" против Вити не то чтобы сильно уступил. Накрытый этот бросок в концовке основного времени - да. Плюса Вемба пару раз почему-то пытался обыграть Чета лицом к лицу на дриблинге, а не продавливал, и не забивал джамперы.
Редко, когда можно с Перком не согласится) Но Витя как раз и заряжен, а то что Чет не может настроится это его проблемы))
ОтветВасилий Атутов
Так подается, будто разница между Вемби и Четом только в настрое, а не в уровне игры
ОтветOndrej
Знаю, специально так написал) Но Чет как будто не может играть против Вити весь сезон, то что сейчас счет 5-1 в пользу Сперс считая матчи регулярки говорит о многом. Но все же думаю серия будет интересной и она может затянуться до 7 матчей.
Перкинс открыл новый уровень аналитики: проблема Чета не в том, что Вемби на две головы доминировал, а в том, что он недостаточно обижен. Видимо, если начать смотреть на него с ненавистью, сразу +30 к защите и атаке. Осталось еще посоветовать ему зарычать перед матчем и укусить паркет для мотивации
ОтветNastyNay
Он не про обиду говорит, а про настрой. Для Вембы игра против Чета - это вызов, сверхмотивация и желание победить во что бы то ни стало. В каждом матче против Вембаньямы Холмгрен теряется и не показывает свою привычную игру - это уже тенденция, а не совпадение.
Чет выглядел как какой-то глубокий ролевик, который на 10 секунд выходит. В итоге Карузо и Джей Даб сильнее толкались, чем оба больших Оклы, которые натурально сдулись в тряпока только при виде Вембы(еще смешной эпизод был, когда Харпер затолкал и продавил спиной Чета под кольцом, и забил)
ОтветУжратый Гусениц
В том эпизоде Харпер не продавливал Чета попой, он получил пас от Вити на правых усах. Чет был в усах. Дилан приблизился к кольцу и толкнул левым боком Чета, тот побоялся фола и отпрыгнул от Дилана, за счёт этого Чет потерял позицию и Дилан этим зрело воспользовался.
ОтветУжратый Гусениц
Так уже с прошлого ПО равные действия в защите для "маленьких" прощают, а "большим" свистят.
По одной игре рано судить, да и понятно, что Дэйгнолт выбрал под опеку Вити маленьких
Ответgenius1986okla
Да тут хоть кого не выбирай, мне кажется просто надо чередовать их и все, пробовать, может у кого-то по итогу и будет что-то получаться. Карузо конечно хорош, особенно при перехватах на Вембу, но там с таким ростом вообще без шансов, даже если судьи будут слепы к фолам
ОтветSergoSSS
Конечно так собрать за три драфта Касл-Харпер-Вембаньяма - это мега удача. Судя по СА и Окле остальным ближайшие 7-10 лет ловить нечего, если не травмы. Потенциал СА конечно выше, чем даже у Оклы
Достаточно того, что он игру в овертайм отправил блоком, но блок Вассела ему был шик)
ну в принципе как и ожидалось, что на Вемби посадят хорошего персональщика, но надо было делать хоть иногда ротацию опекунов

ну и плюс видно, что Витя очень заряжен и чувствуется легкое недовольство, что губастый флоппер получил мвп второй раз подряд, хоть там и команда прекрасно даже и без него играет
От такого спича Холмгрен сейчас ещё больше потеряет в уверенности😆. Но вообще эта Оклахома не про агрессию, супер мотивацию, заряженность и прочее подобное. Слишком спокойные, даже флегматичные, при этом играют умно, правильно, короче говоря, полностью повторяют своего лидера.
Возможно именно поэтому им так непросто против Спёрс, для которых как раз ОКС и есть главный раздражитель.
