Джефф Тиг: «У «Кэвс» нет никого, кто мог бы сдержать Джейлена Брансона, все кончено»

Тиг: У «Кэвс» нет никого, кто мог бы сдержать Джейлена Брансона, все кончено.

Экс-игрок НБА Джефф Тиг считает, что исход серии «Нью-Йорк » – «Кливленд » предрешен в пользу «Никс».

«У «Кэвс» нет никого, кто мог бы сдержать Джейлена Брансона , все кончено. Я, конечно, хочу, чтобы Джеймс Харден вышел в финал, но в этой команде нет ни одного человека, который сможет остановить Джейлена Брансона. У них просто никого нет. Кеон Эллис? Да хоть Перри Эллис – без разницы. Дейл Эллис? Все кончено. Нет у них никого, кто сможет его сдержать. Абсолютно никого», – сказал Тиг.

Первый матч серии «Никс» – «Кэвальерс» стартует 20 мая в 3.00 по московскому времени.