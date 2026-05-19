Джефф Тиг: «У «Кэвс» нет никого, кто мог бы сдержать Джейлена Брансона, все кончено»
Экс-игрок НБА Джефф Тиг считает, что исход серии «Нью-Йорк» – «Кливленд» предрешен в пользу «Никс».
«У «Кэвс» нет никого, кто мог бы сдержать Джейлена Брансона, все кончено. Я, конечно, хочу, чтобы Джеймс Харден вышел в финал, но в этой команде нет ни одного человека, который сможет остановить Джейлена Брансона. У них просто никого нет. Кеон Эллис? Да хоть Перри Эллис – без разницы. Дейл Эллис? Все кончено. Нет у них никого, кто сможет его сдержать. Абсолютно никого», – сказал Тиг.
Первый матч серии «Никс» – «Кэвальерс» стартует 20 мая в 3.00 по московскому времени.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
У Кавс за 2 серии не было проблем кого то сдерживать, у них была проблема самим набирать очки. Вот где может быть проблема.
Если Аткинсон будет грамотно задействовать всех игроков в атаке, как в 7 мачте с Детройтом, то тогда я как раз таки не вижу за счет чего будет побеждать Никс в этой серии. На одном Брансоне не уедешь, а прикрыть КЭТа, Микала и Анунноби у Кливленда хватит ресурсов.
Митчелл хорошо играл в серии с Детройтом, пока просто не исчез в 5-6 игре серии(очень важные игры так-то), немного спас свое реноме в 7-ом матче, и в целом он провел 5 матчей из 7 - качественно, но 2 провальных именно на важные матчи серии. Харден же вообще сыграл хорошо матча 3 из 7, в остальных был либо "средне", либо "вредитель". В 7-ой игре кстати Харден на деле сыграл "как положено", но там повезло, что Кавс развалили в игре даже без Хардена и его очков. Из плюсов, Харден неплохо разыгрывал мяч и растягивал оборону Детройта.
Поэтому если брать серию, а не один матч, я не верю, что "рандом" так сойдется, что и Митчелл, и Харден и даже Мобли будут стабильно выдавать хорошие игры, да еще в идеале надо, чтобы эти игры совпадали друг с другом, а не шли в разнобой.
У Никс и Кавс нет никого, кто мог бы составить конкуренцию коллективам с запада.
Космический уровень.