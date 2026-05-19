Джефф Тиг: «У «Кэвс» нет никого, кто мог бы сдержать Джейлена Брансона, все кончено»

Экс-игрок НБА Джефф Тиг считает, что исход серии «Нью-Йорк» – «Кливленд» предрешен в пользу «Никс».

«У «Кэвс» нет никого, кто мог бы сдержать Джейлена Брансона, все кончено. Я, конечно, хочу, чтобы Джеймс Харден вышел в финал, но в этой команде нет ни одного человека, который сможет остановить Джейлена Брансона. У них просто никого нет. Кеон Эллис? Да хоть Перри Эллис – без разницы. Дейл Эллис? Все кончено. Нет у них никого, кто сможет его сдержать. Абсолютно никого», – сказал Тиг.

Первый матч серии «Никс» – «Кэвальерс» стартует 20 мая в 3.00 по московскому времени.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
Дин Уэйд за 92 владения (2024-2026) против Брансона удержал его на 13,3 очка в среднем при 32,6% тру шутинге. 33 владения против Струса: 9,1 очка на 25% тру шутинге. Тяжело быть ниггой-подкастером, понимаю, Тиг. Будь собой
Ответdn8zmw5c
Можно не сдерживать Брансона, можно перебросать его, Борода и Спайда могут.
Вот это аналитика, браво 👏 снимаю шляпу🙌👍
у НЙ, к сожалению, остальные игроки могут на 10 очках застрять. и тогда можно позволить Брансону хоть по 50 набирать. если прихватят КАТа (а есть кому), то поборется Кливленд.
Таунс в этом году в плане набора очков уже не столь важную роль играет, есть кому забивать и без него, в ПО Ануноби разыгрался и хорошую форму набрал.
Какая хорошая форма если он травмировался и пропускал матчи?
О Брансоне пишут так, как будто это праймовый Джордан против худшей защиты лиги. Он и год назад и 2 года назад показывал отличную игру. И что?
У Кавс за 2 серии не было проблем кого то сдерживать, у них была проблема самим набирать очки. Вот где может быть проблема.
Если Аткинсон будет грамотно задействовать всех игроков в атаке, как в 7 мачте с Детройтом, то тогда я как раз таки не вижу за счет чего будет побеждать Никс в этой серии. На одном Брансоне не уедешь, а прикрыть КЭТа, Микала и Анунноби у Кливленда хватит ресурсов.
Ну хоть одну то игру против этих бистяр из Кливленда Никс зацепят?)
НЙ фаворит, но легкой прогулки для Никс я не ожидаю. Где-нибудь 4-2 в пользу Никс. И не потому, что "Брансона остановить некому", а потому, что врятли в каждой игре Митчелл и Харден оба будут эффективны, а когда кто-то один из них неэффективен - он 1) бесполезен в принципе 2) еще и сильно мешает второму. И в долгой серии - такие матчи у лидеров Кавс точно будут.

Митчелл хорошо играл в серии с Детройтом, пока просто не исчез в 5-6 игре серии(очень важные игры так-то), немного спас свое реноме в 7-ом матче, и в целом он провел 5 матчей из 7 - качественно, но 2 провальных именно на важные матчи серии. Харден же вообще сыграл хорошо матча 3 из 7, в остальных был либо "средне", либо "вредитель". В 7-ой игре кстати Харден на деле сыграл "как положено", но там повезло, что Кавс развалили в игре даже без Хардена и его очков. Из плюсов, Харден неплохо разыгрывал мяч и растягивал оборону Детройта.
Поэтому если брать серию, а не один матч, я не верю, что "рандом" так сойдется, что и Митчелл, и Харден и даже Мобли будут стабильно выдавать хорошие игры, да еще в идеале надо, чтобы эти игры совпадали друг с другом, а не шли в разнобой.
Так то Кливленд вобще фаворитом смотрится) Хз,где там преимущество НЙ)
Он под чем это говорил? Кто будет Митчелла держать,кто Хардена? Брансон в этом ПО показывает разве космический уровень,вроде нет,так о чем он говорит вобще?
Давайте объективно, особенно после сегодняшней игры Оклы и Сас.
У Никс и Кавс нет никого, кто мог бы составить конкуренцию коллективам с запада.
Космический уровень.
Думаешь НЙ и Кавс можно не играть больше, раз они до сам и ОКС не дотягивают?
В прошлом году так же говорили. Но понадобился Фостер в четвертой и порванный ахилл в седьмой, чтобы остановить Индиану
Ну так и Брансон никого не сможет сдержать. Он дыра в защите, так что это не аналитика, а очередной наброс
